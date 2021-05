Büdelsdorf

Noch fehlen die letzten zehn Prozent an Objekten aus aller Welt. Noch ist angesichts der Pandemie-Bestimmungen nicht klar, welche der bis zu 200 beteiligten Künstlerinnen und Künstler tatsächlich anreisen können.

Aufbau Nordart: Noch fehlt es an letzten Sicherheiten

Noch fahren Gabelstapler zum Teil extrem schwere Skulpturen von A nach B, um ihren optimal wirkungsmächtigen Platz zu finden. Noch flattern Folien an den Werken, um sie vor dem Staub der frisch aufgeschütteten Wege zu schützen. Noch ist behördlich nicht bestimmt, wie viele coronagetestete, -geimpfte oder -genesene Kunstfans denn nun tatsächlich gleichzeitig auf das weitläufige Hallen- und Parkgelände von Nordeuropas größter Kunstausstellung dürfen.

Nordart-Kuratoren-Team hofft auf wachsende Öffnung für Publikum

Aber Inga Aru und Wolfgang Gramm strahlen Zuversicht aus, dass ihnen im verflixten zweiten Corona-Jahr ab 5. Juni eine spektakuläre und ganz real greifbare Nordart im Kunstwerk Carlshütte auf dem Aco-Gelände der Mäzenaten-Familie Ahlmann gelingen wird. In aller Vorsicht wird es am 5. Juni wohl erstmal mit zwei-, dreihundert Besucherinnen und Besuchern losgehen, die sich zwischen den 1 000 Kunstwerken auf der riesigen Grundfläche von 22 000 (drinnen) beziehungsweise 80 000 Quadratmetern (draußen) verlieren werden. Die Kuratorin aus Tallinn hofft, dass es dann spätestens im Juli vielleicht 1 000 pro Tag werden können. Zur Entzerrung der Publikumsströme wird eigens ein zweiter Haupteingang am Tunnel zwischen Rondo-Einkaufszentrum und Thormannhalle eingerichtet. Und die gewohnte Eröffnung mit Künstlerinnen und Künstlern, Gästen aus der Kunstszene, Politik und Wirtschaft werde hoffentlich im Juli/August als Sommertreffen der Bildenden Kunst nachgeholt.

Notwendige Ticketeinnahmen für die Non-Profit-Kulturinitiative

Ticketverkäufe sind notwendig: Wolfgang Gramm erinnert angesichts der fatalen Corona-Misere besonders für Freiberufler in der Kunstszene daran, dass die Nordart als alljährlicher Mittelpunkt der Non-Profit-Kulturinitiative Kunstwerk Carlshütte (von Aco-Gruppe sowie den Städten Büdelsdorf und Rendsburg) ganzjährig zehn Teammitglieder braucht, die ab der Öffnung – etwa für Aufsichtspersonal – auf 100 aufgestockt werden müssen. „Ihr seid ja wie die Documenta in Kassel“, werde ihm häufig gesagt, lacht er leicht bitter, „deren 30-Millionen-Subvention würde ich gerne nehmen. Dann könnte ich das Personalproblem und die Transport- und Aufbaukosten endlich mal komplett vergessen ...“ Der Stellenwert der Kunst im Land Schleswig-Holstein sei aber leider nicht ansatzweise vergleichbar.

Hygienekonzept und andere Corona-Kämpfe

Im erarbeiteten Hygienekonzept, das dem der Stiftung Landesmuseen ähnlich sei, werde es für ein flankierendes Symposium oder die normalerweise bis zu 900 Führungen in den gut 100 Öffnungstagen keine Chancen geben. Da muss das Digitale für virtuellen Ausgleich sorgen – allerdings ohne Einnahmen. Es gibt noch andere (Corona-)Verluste: „Ein Sonderprojekt zu Südkorea haben wir in letzter Minute streichen müssen“, so Inga Aru. Es sei nicht möglich gewesen, die Transporte zu organisieren und durch Sponsoren zu finanzieren. Gramm: „Ich find’ das schade, denn Südkorea hätte einen Container voller toller Arbeiten bedeutet ...“ Dafür gibt es ja noch den Ukraine-Schwerpunkt und ein Projekt Zentralasien. „Die Ausstellung wird gut“, ist der Künstler sich sicher und freut sich – nach der Komplettabsage 2020 – auf die zurückkehrende Stimmung durch reales Publikum vor Ort.

Auch mal andere Gründe für eine Absage

Mit kleinen negativen Überraschungen muss man ja ohnehin immer leben: Eine chinesische Arbeit, im Katalog berücksichtigt, wird nicht fertig. Neun Kisten à ein Meter mal zwei Meter, die zwischen Nato-Stacheldraht Mullbinden mahnend als 3-D-Kalligraphie zum Flattern gebracht hätten, werden fehlen – die Ventilatoren waren viel zu laut. „Auch die Verletzungsgefahr ist zu hoch,“ so Gramm, „und dann muss man als Aussteller auch mal sagen: geht nicht! Egal wie groß der Künstlername in China ist.“

Die Daten der XXL-Ausstellung Nordart 2021

Nordart 2021 im Kunstwerk Carlshütte vom 5. Juni bis 10. Oktober, Di-So 11-19 Uhr, Vorwerksallee, Büdelsdorf. Online-Ticketing startet am 1. Juni um 12 Uhr. Digitale Führungen über „Nordart“ u.a. auf www.youtube.com. Weitere Infos sind außerdem über www.nordart.de abrufbar.