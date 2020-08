Kiel

Es war natürlich ein Auftakt wie gemalt. Und unabhängig von den klimatischen Liebkosungen gaben Elena Schmidt-Arras und Klaus Frech mit ihrem – sie nennen es selber „spinnwebenhaft“- gewobenen „Nordic Urban Folk“ dem Publikum genug Anlass, die Seele baumeln zu lassen.

Und das in einer wunderbaren Kulisse, die vielleicht gerade in diesen Zeiten den so außergewöhnlich Kontrast dieses Spielortes noch einmal erfahrbar macht: Der bei freiem Eintritt mit etwa hundert Zuhörern vollbesetzte, aber mit leichtem Gartengestühl und natürlich auf Abstand luftig aufgestellte Anscharpark vor dem Hintergrund der wuchtigen Fassade des ehemaligen Marine-und Garnisonslazaretts in der Wik. Und dann diese schwerelose, wunderschöne Musik. Das hatte was.

Prädikat „Urban“ kein Zufall

Und das Prädikat „Urban“ steht auch nicht aus Zufall auf dem Programm der Band. Denn manche Elektronik hielt behutsamen Einzug in die Arrangements der Songs. Die nordische Seele, fest verankert in der musikalischen Tradition Skandinaviens, wird von den Künstlern in einigen Songs dennoch modern arrangiert. Etwa mit sinnvollen Effekten aus dem Looper unter Elenas Füßen. Und verfehlten ihre Wirkung nicht.

Es gab in dem anderthalb-stündigen mit viel Beifall aufgenommenen Konzert ein Morgenstern-Gedicht auf schwedisch, einen wirklich herzergreifenden Song über Flüchtlinge aus Schweden, die in die USA wollten, mit dem das Duo das Konzert eröffnete, und bei über zwanzig Grad im Schatten sogar ein traditionelles Weihnachtslied.

Kurzer Ausflug auf die Ethno-Pop-Schiene

Obwohl so mancher Ausflug auf die Ethno-Pop-Schiene hörbar schien, überwog aber das Traditionelle auf der Setlist des Duos Duva. Nicht zuletzt durch das feine Gitarrenspiel und die Tastenkunst am E-Piano von Klaus Frech, der am Ende des Abends, lächelnd bemängelte, dass seine Rahmentrommel – ein weiteres Instrument, das der Mann beherrscht – trotz des großartigen Sommerabends langsam feucht werde.

Schlussendlich servierten die Musiker auch aufgrund der großartigen Arrangements der alten Lieder und natürlich der Stimme von Elena Schmidt-Arras einen tollen Abend.

