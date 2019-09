Auftakt für das Brügger Musikfestival

Brügge

Eine halbe Stunde später als geplant startete Dennis Brandau am Nachmittag die 14. Auflage des Festivals mit einer launigen Begrüßung. Dass sich zu diesem Zeitpunkt nur rund zwei Dutzend Zuhörer auf dem mit Biertischgarnituren und Zelten bestückten Marktplatz an der mittelalterlichen Feldsteinkirche der St. Johanniskirchengemeinde einfanden, brachte den Radiomoderator nicht aus der Fassung.

Er freute sich, Martin D. Winter als Startmusiker anzukündigen. „Ich kenne ihn schon, als er noch klein war, ihr werdet viel Freude an ihm haben“, kündigte Brandau an.

Spaß am Auftritt

Der Sänger und Gitarrist aus Neumünster intonierte Evergreens von Cat Stevens, Reinhard Mey oder Hannes Wader und hatte sichtlich Spaß an seinem Auftritt. „Ich trat hier vor zehn Jahren auf, da gab es als Bühne nur eine Bretterfläche in einem Pavillon“, erzählte Martin D. Winter. Auf einen langen Live-Musik-Tag hatten sich auf einer Bank ein Trio aus Hamburg und Wedel eingerichtet. Joachim Becker, Uschi Subotke und Manni Schütt kamen vor allem wegen Dennis Brandau, der eigentlich seine Solo-CD vorstellen wollte. Der Radiomann musste wegen des Ausfalls von Mitmusikern aber umdisponieren, auf die Schnelle trommelte er seine Bluesrock-Formation Gain 7 zusammen.

Enttäuscht waren die drei Zuhörer von der Elbe wegen der Programmänderung nicht. „Das Ambiente hier ist einfach schön, es ist fast wie zu Hause“, erklärte Joachim Becker aus Hamburg-Bergedorf. Nebenan genossen zwei weitgereiste Zuhörer Wein und Käse. Der gebürtige Niederländer Jack Groneveld und die aus Peru stammende, jetzt in Neumünster lebende Marlene Schneckenburger bewunderten die von hohen Bäumen umrahmte Johanniskirche. „Ich mag es hier sehr, es ist so schön grün“, urteilte die Besucherin.

Deutlich mehr Zuhörer am Abend

Zu den ersten Besuchern gehörte auch Hartmut Kendziorra aus Reesdorf. „Wenn im Nachbardorf was los ist, muss man doch hin“, sagte er. Im Laufe des Nachmittags und vor allem am Abend wurde es deutlich voller. An die 200 Musikfans lauschten erst dem Trio Toads Bread um den Reesdorfer Helge Keipert mit ihrer Mischung aus Folk, Pop und Rock. Danach gab es druckvoll intonierte Rock 'n' Roll- und Rockabilly-Klänge von Mikel OneTwo, das Hamburger Trio mit Schlagzeug, Gitarre und Kontrabass brachte einige Zuhörer auch zum Tanzen. Schon vor dem Duo Nervling als Hauptattraktion zeigten sich die Organisatoren zufrieden – bedauerten aber den mangelnden Zuspruch am Nachmittag.

Denn eigentlich wollten die Macher zum Auftakt eine Schülerband aus der Region die Möglichkeit zu einem Auftritt geben. „Wir haben leider keine Gruppe gefunden, die Schüler hätten mit Sicherheit eine Reihe von Zuschauern aus ihren Reihen mitgebracht“, erklärte Henry Koop vom fünfköpfigen Organisationsteam.