Ausgeklügelte Wortspielerei im Botanischen Garten Kiel

Kiel

Der Alte Botanische Garten hat einen neuen Hingucker. Im Grunde sind es drei, denn die Wortskulptur, die Chili Seitz und Ute Diez vom büro nichtlinear hier vor, auf und hinter dem denkmalgeschützten Topfhaus installiert haben, besteht aus drei Teilen.

Schaut man von einem höheren Stockwerk des angrenzenden Uniklinik-Gebäudes in Richtung Topfhaus, sieht man die Buchstaben „DR“ als Betonguss im Rasen. Auf dem Dach ist in Folie das Wort „AUF“ geklebt und auf der anderen Seite des Hauses steht in 1,70 Meter großen Betonlettern das Wörtchen „SICHT“ zu lesen. DR-AUF-SICHT also.

Chili Seitz: „Man muss halt kombinieren“

„Es geht darum, sich den Begriff in Bewegung zu erschließen“, sagt Chili Seitz. Dass man nicht alle Teile gleichzeitig lesen kann, ist für die beiden Künstlerinnen kein Problem — jeder funktioniert für sich sowie in der Zweierkombination. Ihnen geht es darum, dem Betrachter, der mit den Wortteilen unwillkürlich auch die Orte miteinander verbindet, eine neue Raumwahrnehmung mitzugeben. „Man muss halt kombinieren“ — und das macht den Spaziergängern, die den Aufbau des Kunstprojekts neugierig beäugen, sichtbaren Spaß.

Die Ärzte im UKSH blicken auf das „DR“

„Gerade in der Mittagspause ist hier eine Menge los und viele Ärzte fühlen sich mit dem Wortteil „DR“ gleich angesprochen “, so Diez. Im UKSH hat sie vor einiger Zeit mit ihrer Kollegin die Abschiedsräume gestaltet. Damals wurde die Idee zu der Wortskulptur geboren, die so konzipiert ist, dass sie sich in das Gelände einfügt, ohne zu stören.

Für die Realisierung des Projekts, das vom Kulturamt der Stadt gefördert wird, brauchten die beiden Frauen neben dem Okay der Topfhaus-Stiftung auch das der Denkmalpflegebehörde, die eine Genehmigung bis 2023 ausgesprochen hat. „Von uns aus könnte die Skulptur gern dauerhaft bleiben“, sagt Günther Horstmann, Vorsitzender der Topfhaus-Stiftung. Dass der Rasen rund um die Betonbuchstaben nicht mehr mit dem Großmäher gepflegt werden kann, sieht er als lösbares Problem. „Wir finden vor allem, das ist eine tolle Sache.“