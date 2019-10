Bundesverdienstkreuz für Kati Stüdemann

Kiel

Dass sie mit so vielen bekannten Namen in einer Reihe steht, macht Kati Luzie Stüdemann schon ein bisschen ehrfürchtig: Raumfahrer Alexander Gerst, Ausnahmeregisseurin Andrea Breth, Liedermacher Stephan Krawczyk, der die Wende 1989 maßgeblich mitbetrieben hat. „Aber am wichtigsten ist mir Udo Lindenberg“, sagt die in Magdeburg geborene Schauspielerin, die morgen mit diesen in Berlin mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wird. „Ich bin ganz großer Fan“, sagt sie. „Der Sonderzug nach Pankow war in der DDR natürlich Kult, und wir hatten seine Musik dann auch beim Protest in Ungarn dabei. Er spielte damals eine große Rolle in meinem Leben.“

Die Kinder mögen es, sich auszuprobieren

Die Auszeichnung unter dem Motto „Mut zur Zukunft: Grenzen überwinden“ erhält Stüdemann von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für ihre Arbeit mit dem Verein Kiel Creartiv, den sie 2006 gründete. Ein Rahmen, um sozial benachteiligten Jugendlichen zu helfen, Kreativität und Perspektive zu entwickeln. Respekt hieß das erste Stück, das sie damals innerhalb einer Woche in der Max-Tau-Schule in Mettenhof realisierte, zusammen mit Anja Potthoff und der Gruppe Crear vale la pena, die in Buenos Aires mit künstlerischer Bildung Lebensperspektiven schafft. Unvergessen auch das Projekt mit 300 Kindern und Jugendlichen an der Hardenbergschule zum Thema Zeit: „Die Kinder mögen, dass sie sich ausprobieren können. Und sie staunen oft selber, was dabei herauskommt.“

„Pionierarbeit“, wie die Begründung sagt, in der sich Stüdemann wiederfindet. „Kunst stärkt den gesellschaftlichen Zusammenhalt“, steht da außerdem, und dass sie dieser Maxime „zutiefst überzeugt“ und „mit großer Leidenschaft“ folge.

"Das Werftpark-Theater war eine Theateroase"

Kunst und Gesellschaft sind für die ehemalige Werftpark-Schauspielerin tatsächlich nicht zu trennen. In der Zeit um den Mauerfall 1989/90 war sie in Berlin aktiv, hat nach dem Mauerfall ein Kulturforum besetzt, am runden Tisch für Kunst und Soziales gestritten, in einem Wachturm verbotene Kunst gezeigt, Musik gemacht. „An der Wende kann man sehen, wieviel Kunst und Kultur bewirken können“, sagt sie. „Da haben sich Kultur und Gesellschaft natürlich verbunden.“ Den geraden Weg, eine Bewerbung etwa an der staatlichen Schauspielschule, hat Stüdemann im damaligen Aufbruch verpasst, das Schauspielstudium dann ab 1994 in Hamburg nachgeholt. Von 2000 bis 2006 spielte sie am Theater im Werftpark. Paula in Was heißt hier Liebe? Die maulige Zweite Prinzessin im gleichnamigen Kinderstück von Gertrud Pigor oder die Titelrolle in Uwe Schwarz‘ Inszenierung von Horvaths Kasimir und Karoline. „Das war eine Theater-Oase“, erinnert sie sich.

Nach den ersten freien Projekten, ist Kati Stüdemann mittlerweile vor allem in Schulen unterwegs. Zusammen mit der Künstlerin Deborah die Meglio schafft sie Räume und entwickelt Stücke. „Über die Kunst kann man die Menschen kriegen. Indem wir zusammen schaffen, kreieren“, sagt sie. „Sie ist ja sehr menschlich, die Sehnsucht, eigenen Ausdruck zu finden. Aber es ist auch Teil meines eigenen künstlerischen Ausdrucks, mit Menschen zu arbeiten. Und was wir sicher nicht wollen, ist so ein Sozialapplaus.“

Mehr Kunst im Schulalltag!

Sie nimmt ihre jungen Akteure ernst, bereitet ihnen ganz bewusst die große Bühne. „Die Kinder sollen entdecken, was sie können, wie sie sich einbringen.“ Schwierig ist das bei den Über-Vierzehnjährigen. „Die haben wir über Youtube und Smartphone weitgehend verloren. Aber mit den Kindern philosophieren wir viel, entwickeln Zukunftsvisionen – das geht sehr gut.“ Dafür schleppt die knapp 50-Jährige auch derzeit wieder Licht- und Tontechnik in die Gerhart-Hauptmann-Schule, an der sie gerade ihr zigtes Projekt erarbeitet hat. Premiere heute. „Die mussten wir wegen der Verleihung vorverlegen“, schmunzelt sie. Danach geht es auf die Autobahn nach Berlin.

Ob sie einen Wunsch an den Bundespräsidenten hat? „Mehr Kunst im Schulalltag“, sagt sie. „die muss frühzeitig in alle Fächer integriert werden.“ Labore, auch als Artist in Residence zu arbeiten, kann sie sich vorstellen – „und Mathe kann man doch auch tanzen.“ Von der Politik wünscht sie sich die Beweglichkeit und Offenheit, die so einen Rahmen schafft.