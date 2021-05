Molfsee

Ein bedrohliches Stop-Schild: Den Schlagbaum vom innerdeutschen Grenzübergang Gudow/Zarrentin entdeckte ein Sammler nach der Wende auf einem Schrottplatz. Nun ist er, angereichert durch eine russische Mine aus dem „Todesstreifen“, als markantes Relikt des Kalten Krieges ein zentrales Exponat der ersten Sonderausstellung im Molfseer Jahr100Haus. Auf 390 Quadratmetern begibt sich die Schau auf die „Spuren des Kalten Krieges“ in Schleswig-Holstein und zeigt auf, wie das „Gleichgewicht des Schreckens“ zwischen Ost und West über vier Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts lang immer wieder auch den Alltag hierzulande berührte.

Erinnerungen wecken, Bewusstsein schaffen

Es ist eine Ausstellung, die bei älteren Besuchern Erinnerungen wecken und bei jüngeren ein Bewusstsein schaffen kann für eine Ära, die vielerorts bedrückende Spuren hinterlassen hat. Sie zeige auch die Absurdität und Hilflosigkeit, mit der man versuchte, sich auf die Schreckens-Szenarien eines Atomkrieges einzustellen, sagt Utz Schliesky, Vorsitzender des rund 4600 Mitglieder starken Fördervereins Freilichtmuseum Molfsee, der diese Sonderausstellung finanziert hat. Ja, wie wäre es denn weitergegangen, wenn man im Ernstfall den Kieler „Atombunker“ am Schloss nach zwei Wochen verlassen hätte?

Ein Weg durch den Eisernen Vorhang

Wie es in diesem bis ins Jahr 2007 unterhaltenen Bunker ausgesehen hat, zeigt und erklärt beklemmend authentisch der zentrale Raum. Doch zunächst werden gleich hinter einem „Eisernen Vorhang“ im Untergeschoss des Jahr100Hauses die Dimensionen des Kalten Krieges vielschichtig erklärt, wird begreifbar gemacht, wie sehr die latente Konfrontation der Großmächte bis in den Alltag hineinwirkte: auf Magazintiteln, in der Tagesschau, in Spielfilmen wie „Rocky IV“ und Popsongs wie Nenas „99 Luftballons“, in Comics und Kriegsspielzeug...

Grenzerfahrungen und Fieberkurven

Die innerdeutsche Grenze machte in Lübeck und dem Kreis Herzogtum Lauenburg den Eisernen Vorhang real. Viele ganz persönliche (Reise-)Erinnerungen sind mit diesen Grenzerfahrungen verbunden. Man wird später ermuntert, sie vor Ort festzuhalten – unbehagliche Erinnerungen sind das, die nicht nur auf einer Zettelwand haften bleiben dürften. Eine „Fieberkurve“ des Kalten Krieges zeichnet an einer anderen Wand den Konflikt zwischen Korea-Krieg, Kubakrise, Pershing II-Stationierung und Glasnost nach – und hält die Zahl der Atomwaffen weltweit fest: 1986 erreichte sie mit 64099 ihren Höhepunkt, 2017 wurden noch 9220 gezählt.

Authentischer Blick in den "Atombunker"

Das gab Anlass genug für ständige Alarmbereitschaft. Weshalb für den Ernstfall „Atombunker“ wie der unterm Kieler Schlossplatz vorgehalten wurden – viele Einrichtungsteile konnten 2015 für das Landesmuseum für Volkskunde bewahrt werden und werden hier im zweiten Raum gezeigt: die in drei Schichten zu nutzenden Dreistockpritschen, die harten Sitzbankreihen, der Schreibtisch des Bunkerwarts, Regale mit Leichensäcken neben Abnabelungssets, mit Klopapier (zwei Rollen pro Person für 14 Tage) und Essgeschirr.

Viele Spuren bleiben nach dem "Ende ohne Schrecken"

Seit den 1960er-Jahren wurde die Bunkeranlage, eine von 15 Schutzräumen in Kiel, zugleich als Tiefgarage genutzt. Auch eine bis heute erlebbare Spur des Kalten Krieges. Im dritten Raum werden viele weitere aufgezeigt, die am „Ende ohne Schrecken“ im Land noch vorhanden sind: der Bunker „Ludwig“ in Lindewitt als einer von drei Ausweichsitzen der Landesregierung etwa, der Fernmeldeturm M der Marine in Pelzerhaken oder der Notlandeplatz der Luftwaffe auf dem Autobahnrastplatz Brekendorf. Und es sind auch schwere Gullydeckel, unter denen sich, wie vor der Levensauer Hochbrücke, Sprengschächte verbargen.

Kreativ kuratiert, zeitgemäß inszeniert

Wie all diese Spuren wirken, was davon erhalten bleiben sollte, auch das wird hier abgefragt. Man sollte sich in Ruhe einlassen auf diese von Volkskundler Guntram Turkowski kreativ kuratierte und von der Hamburger „Raumproduktion“ zeitgemäß inszenierte Ausstellung, kann nachlesen, O-Töne hören, selbst agieren. Da wird man vieles begreifen können und zugleich erleichtert sein, dass die Ära ohne atomaren Ernstfall überwunden ist. Doch aktuell gibt es weltweit neue Bedrohungen...

„Auf den Spuren des Kalten Krieges“ läuft neben der Dauerausstellung zur Alltagskultur als Sonderausstellung mindestens bis Herbst 2022 im Jahr100Haus, Molfsee. Di-So, 9-18 Uhr. Tel. 0431/6596622, www.freilichtmuseum-sh.de