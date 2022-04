Kiel

Verschlungene, floral anmutende Linien wachsen aus gerundeten Formen, die an Körper denken lassen. Die Formen und Linien türmen sich auf zu geheimnisvoll strukturierten Bergen – wer oder was genau sich hier türmt, bleibt jedoch komplett vage.

„Lost“ nennt Adriane Steckhan ihre Ausstellung im Bunker-D der Fachhochschule Kiel nach einer Arbeit, die auf den ersten Blick monochrom weiß erscheint. Schaut man genau hin, erkennt man schemenhafte Aufbauten, denn die Basis des Bildes ist eine Fotografie vom Hamburger Hafen im Nebel.

Fotokunst wie mit Pinsel und Farbe geschaffen

Obwohl die großformatigen Arbeiten der Hamburgerin aussehen, als wären sie mit Pinsel und Farbe geschaffen, handelt es sich im Kern tatsächlich um Fotografien. „Das Foto ist der Anstoß, es bringt die Arbeit ins Rollen“, so die Künstlerin. Die fotografierten Motive überführt sie durch eine raffinierte Technik in eine transluzide Haut, die abgezogen und auf Plexiglas übertragen wird. Durch die verschiedenen Schritte verschwimmt das ursprüngliche Motiv nicht nur in völliger Abstraktion, die Oberfläche erhält zudem eine spannende, haptische Struktur.

Steckhan, die in London Freie Kunst studiert hat, ist per Zufall auf diese Technik gestoßen und hat sie mit der Zeit perfektioniert. „Man kommt weg von der reproduzierbaren Oberfläche, die hier Störungen aufweist – Falten und Verdickungen, die an Narben denken lassen.“

„Lost“ ist die letzte von Klaus-Michael Heinze initiierte Ausstellung im Bunker-D

Um Narben geht es im weitesten Sinne auch in der aktuelle Werkreihe, die eigens für die Schau im Bunker entstanden ist. Die Bilder basieren auf der Dokumentation des Abrisses eines ehemaligen Kunstortes in Hamburg. Fotografiert im schwindenden Licht der Abend- und Nachtstunden, erscheint die verfremdete Trümmerlandschaft in sanfter, altmeisterlich wirkender Farbigkeit.

„Die Ruinen stehen stellvertretend für die Trümmer, die der Mensch weltweit als Spur seines Scheiterns hinterlässt, ob durch Kriege oder von ihm provozierte Naturkatastrophen“, sagt Adriane Steckhan. Ihre ästhetisch zweifellos reizvollen Bildwerke versteht sie „definitiv“ auch als politisches Statement.

„Lost“ ist übrigens die letzte Ausstellung im Bunker-D, die von Klaus-Michael Heinze initiiert wurde. Der seit 2006 amtierende Kanzler mit dem ausgeprägten Engagement für aktuelle Kunst geht am 30. Juni in den Ruhestand.

Schwentinestraße 11. Eröffnung 14.4. 18 Uhr. Bis 11. Mai . Geöffnet mittwochs während der regulären Öffnungszeiten im Bunker-D der FH Kiel. Weitere Termine nach Vereinbarung unter: bunker-d@fh-kiel.de. Für einen Besuch gelten die jeweils aktuellen Corona-Verordnungen.