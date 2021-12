Hagen

Sylvester Stallone schwingt nicht nur die Fäuste als Rocky oder Rambo. Sondern seit Jahrzehnten auch den Pinsel. Eine umfassende Retrospektive gibt es jetzt – zum ersten Mal in Deutschland – im Osthaus Museum in Hagen zu besichtigen. Und Stallone kam persönlich zur Eröffnung.

Eine sehr neue Welt sei so eine Kunstschau für ihn noch immer, gab der 75-jährige Hollywood-Star zu Protokoll im Hagener Museum, wo die mehr als 50 Arbeiten noch bis 20. Februar 2022 zu sehen sind. Im Unterschied zum Filmset, wo dem Schauspieler ein ganzes Team zur Seite stehe, könne sich ein Maler „nur auf sich selbst verlassen“ und existiere sehr für sich, habe „nur sich und seine Seele“. Die Malerei sei „das Privateste, was es gibt“.

Lange habe er gezögert, so Stallone, seine expressiven, vielfarbigen Bilder, einige frühe aus den 60er-Jahren wurden noch nie zuvor ausgestellt, öffentlich zu zeigen. Heroische Ikonen sind darauf zu sehen, manchmal gebrochen: Rocky, Herkules oder – schemenhaft, überlebensgroß und nackt – Superman. „Ich neige dazu, meine wahre Natur in meinen Bildern zu zeigen, und die ist actiongeladen. Echt wahr. So bin ich.“ bun