Kiel

Gleich am Eingang trifft man Brigitte Bardot: Schwarze Perücke, Wonderwoman-Catsuit und was der Comic so an Sprechblasen-Lautmalerei hergibt: „Zip, shebam, pow, blop, wizz“. Und so spült man per Video-Clip mit der Kino-Ikone, Serge Gainsbourg und dem Song „Comic Strip“ auf der Easy Listening-Welle mitten ins Universum der „Amazons of Pop!“.

Es ist eine erfrischend eigene Welt, die sich in der Ausstellung in der Kunsthalle zu Kiel auftut. Und in der sich zu den Comic-Kämpferinnen der Sechziger und Ikonen der Popgeschichte Künstlerinnen gesellen, die es vielfach noch zu entdecken gilt. „Zu Pop-Art fallen den meisten nur Andy Warhol und Roy Liechtenstein ein“, sagt Direktorin Anette Hüsch — und erweitert in der Kunsthalle mit der am Mamaac Museum in Nizza kuratierten, aber in der kooperierenden Kunsthalle ganz neu eingerichteten Schau den Blick auf die weibliche Seite der Pop-Kunst.

Emma Peel und andere Kämpferinnen

Angesiedelt ist „Amazons of Pop!“ zwischen 1961, als Niki de Saint-Phalle ihre Schießbilder erfand, von denen ebenfalls einige zu sehen sind – Anleitung zum Nachmachen inklusive — bis 1973 zum Ende des Vietnamkrieges. Da guckt Emma Peel herausfordernd von der Wand, eine ikonische TV-Heldin, deren Stil auch Niki de Saint Phalle aufnahm. Wie sich Sängerin Francoise Hardy den Look von Comic-Heroine Pravda auslieh und Sylvie Vartan den Pagenkopf von der Figur Jodelle, steuert Kuratorin Géraldine Goubre bei. Und macht so deutlich, wie sich die Popkultur durch alle Künste und Genres verbreitet.

Géraldine Gourbe vor dem Gemälde „Rosenquist Dishes“. Die Künstlerin zitiert und parodiert darin den Künstlerkollegen James Rosenquist. Quelle: Marco Ehrhardt

Das macht auch den Reiz der überbordenden Ausstellung aus, in der sich Popkultur und Kunst auf Augenhöhe begegnen. Wenn sich Jane Fonda im „Barbarella“-Filmausschnitt (1968) beim Striptease in der Schwerelosigkeit räkelt – und gegenüber demontierte Frauenkörper von Kiki Kogelnik den Blick auf sich ziehen, oder die realistischen Körperbilder von Evelyne Axell. Das Prinzip des Comic-Strips macht sich die Malerin und Filmkünstlerin Ulrike Ottinger zunutze, indem sie ihre Gemälde in Einzelbilder zerlegt. Und mit der Installation „Demain sera meilleur“ (Morgen wird es besser), mit der Martine Canneel 1972 in einer Brüsseler Modefirma den „Eintritt in die Hoffnung“ per Münzeinwurf anbot, ist die Kunst mitten im Alltag angekommen.

Von Niki de Saint-Phalle bis Sister Corita

Rund 40 Künstlerinnen befragen in 13 thematisch geordneten Kapiteln traditionelle Rollenbilder, das eigene Selbstverständnis und ihre Gegenwart. Sie demonstrieren das langsame Aufbrechen aus einer männerdominierten Welt und finden eigene Ästhetiken. Ironisch poetisch die Fotomontagen, auf denen Martha Rosler triste Einbauküchen in funkelnde Galaxien entschweben lässt. Untergründig wie die spanische Malerin Isabel Oliver, die mit dem ikonischen Filmbild von Marilyn Monroes wehendem Rock spielt. Oder zugespitzt wie Jann Haworth, die die Filmikonen Mae West, Shirley Temple und W.C. Fields auf ihr eigenes Klischee reduziert – und die Familienidylle zur grotesken Soft-Skulptur zerknautscht.

Rahmenprogramm zu „Amazons of Pop!“ Ausstellung in der Kunsthalle zu Kiel bis 6. März 2022, Di-So 10-18 Uhr, Mi 10-20 Uhr. So, 3. Oktober, 15 Uhr, Kino in der Pumpe: „Paris Calligrammes“ von Ulrike Ottinger. Im Anschluss spricht Kunsthallen-Direktorin Anette Hüsch mit der Künstlerin. Mo, 25. Oktober, 19 Uhr, Kunsthalle online: „Wie Amazonen reisen“. Live-Gespräch mit Barbara Steiner, Direktorin Kunsthaus Graz, Anette Hüsch und Regina Göckede, beide Kunsthalle zu Kiel. Mo, 22. November, 19 Uhr, Kunsthalle online: Corita Kents Botschaften. Vortrag von Anna Elisabeth Widdecke. Mi, 8. Dezember, 18 Uhr: Rundgang mit Kuratorin Regina Göckede Mi, 26. Januar, 18 Uhr: Niki de Saint Phalle. Vortrag von Reinhard Spieler, Direktor Sprengel Museum Hannover

„Eine Art Zeitkapsel“, nennt Anette Hüsch die Ausstellung, und Kuratorin Géraldine Gourbe ergänzt: „Es ist auch ein Spaziergang durch die Sechziger. Wir wollten die Geschichten, die die Kunst erzählt, in die Nachkriegsgeschichte integrieren.“ Zwischen Spielzeugstillleben (Christa Dichgans) und Superheldinnen-Visionen. Getrieben von einem Soundtrack aus Yeye-Pop, Filmmusik und -dialogen. Dabei wirkt das meiste so frisch wie eben produziert. Etwa die auffällig modernen Texttafeln, mit denen die Nonne „Sister Corita“ gegen den Vietnamkrieg protestierte, und dafür 1969 ihren Orden verlassen musste. Oder der Himmel voller Nanas im letzten Raum. Ein vibrierendes Gesamtkunstwerk, dem man allenfalls die Überfülle vorwerfen könnte. Oder man geht einfach ein zweites Mal hin.