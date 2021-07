Flensburg

Spätestens im Jahr 1975 tauchte der Wiener Musiker Wolfgang Ambros auf dem Schirm der internationalen Songwriter-Szene auf, als er mit „Es lebe der Zentralfriedhof“ ein bis heute bedeutendes, morbides Album herausbrachte. Die Ikone des Austropop gründete 1976 die Band „No. 1 vom Wienerwald“, mit der Ambros in unterschiedlichen Besetzungen bis heute auftritt. 1997 tat er sich mit Rainhard Fendrich und Georg Danzer zum legendären Trio „Austria 3“ zusammen. Seine Hits wie dei Hütten-Hymne „Schifoan“, „Da Hofa“ oder „Zwickt’s mi“ ziehen seit Jahrzehnten Fans aller Generationen zu den Konzerten. Seine Songtexte haben es oft in sich. Dabei regiert aber zugleich auch der „Schmäh“ und eine Art heiliger Unernst. Beim Schleswig-Holstein Musik Festival, das 2021 mit dem Komponisten Franz Schubert auch Österreich in den Fokus rückt, tritt der Musiker mit Günter Dzikowski (Keyboards, Gitarre & Mundharmonika) und Roland Vogl (Gitarre, Bass & Ukulele) in Hamburg, Flensburg und Schenefeld auf.

Hallo Herr Ambros, waren Sie schon jemals vorher in Schleswig-Holstein?

Wolfgang Ambros: Höher als Hamburg oder Bremen bin ich noch nicht gewesen. Da war unsere Welt zuende (lacht).

Wenn Sie selber keine rechte Lust mehr verspüren, einen Evergreen wie „Schifoan“ zu singen, überlassen Sie öfter mal dem Publikum Text und Melodie. In Österreich und Süddeutschland funktioniert das bestens, aber hier im Norden ...?

Erwarten tu ich da gar nix. Ich kann die Texte leider auch nicht adhoc übersetzen. Ich werde aber einen kleinen Überblick darüber geben, was sich in den Songs abspielt, bevor wir anstimmen. Der große Vorteil ist, dass wir nur zu dritt spielen und ich dadurch mehr Platz habe für erklärende Worte. Außerdem kann ich mich deutlicher ausdrücken, weil da kein Gewummere im Hintergrund ist. Das ist ja eher die feinere Variante unserer Musik. So hoffe ich, dass man mehr versteht.

Was ist das denn für ein Programm mit dem Sie unter dem Titel „Ambros pur!“ ihre Tour starten?

Es sind schon ein paar weniger geläufige Titel darunter, aber zwei Drittel sind wieder die bekannteren darunter, na klar. Aber bei euch da oben weiß ich natürlich nicht, ob da überhaupt irgendwer irgendwas kennt – außer „Schifoan“ oder „Zwickt’s mi“ ... Das werden wir sehen, wie das ausgeht. Von uns aus ist jedenfalls das Bemühen da, dass wir uns so weit wie möglich verständigen. Den Rest muss man sich halt zusammenreimen. (lacht)

„Musik ist eine Sprache, die jeder versteht“

Die Sprachprägung ist sehr stark in ihren Werken. Gibt es auch eine musikalische Prägung durch die Tradition in Wien?

Ich glaube kaum. Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. Die hat keine Nationalität, ist eine Ausdrucksform, die überall gleich ist. Wenn es eine Weltsprache gäbe, wäre das die Musik. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es eine Rolle spielt, dass ich aus Wien bin.

Können Sie selber eigentlich etwas mit dem Etikett „Austropop-Kaiser“ anfangen?

Mit Kaiser kann ich schon mal gar nix anfangen. Dafür bin ich zu sehr Demokrat. Und der Begriff Austropop ist erst im Zuge meines Aufstiegs erfunden worden. Es gab durch mich eine Dialektwelle, wie das genannt wurde. Junge Menschen, die sich hinstellen, losschruppen und dabei Wiener Dialekt singen, war speziell eine Wiener Erfindung, das trau’ ich mich zu sagen. Ohne mich wäre auch mein Freund Wolfgang Niedecken wohl nicht auf den Gedanken gekommen, mit BAP lokales Kolorit auszuprobieren. In irgendeiner Wiener Zeitung stand dann das Wort Austropop zum ersten Mal geschrieben. Ich hab’ mir gedacht: Was für ein Blödsinn. Aber: Es hat sich durchgesetzt. Ich bin inzwischen müde, mich dagegen zu wehren. (lacht)

Pop trifft Ihre stilistische Bandbreite zwischen Rock und Liedermacher ja nun wirklich nicht richtig.

Genau. Es ist ja stilistisch schwer einzuordnen, was ich mache. Vom Hardrock bis zu ganz leisen Tönen.

„Von der Stilistik her war ich immer sehr offen“

Sie haben ja auch Tom Waits und Bob Dylan gecovert ...

Hans Moser nicht zu vergessen. (lacht) Von der Stilistik her war ich immer sehr offen. Ich habe mich weder vor dem Jazz, noch vor der Klassik oder irgendeinem anderen Zauber gefürchtet. Ich bin auf alles zugegangen und habe es ausprobiert.

Und der deutliche Anteil von Melancholie und Sarkasmus, ist der typisch österreichisch oder wienerisch?

Nein, das ist typisch Ambros. Ich kann mit typisch österreichisch oder typisch wienerisch nicht dienen. Eine Schublade ist für mich leider Gottes keine gebaut worden. Tut mir leid.

Umso besser eher ...! Aber apropos Schublade: Sie sind ja jetzt auch von einer längeren Corona-Zwangspause betroffen gewesen ...

Fürchterlich!

Haben Sie in dieser Zeit jemals darüber nachgedacht, die Flinte ins Korn zu werfen und zu sagen: „Das war’s jetzt halt ...“?

Ja schon. Ich werde 70 und weiß nicht, ob ich diesen ziemlich fordernden Job wirklich weiter machen will. Ich bin auch nicht mehr ganz gesund, habe Probleme mit dem Kreuz und dem rechten Fuß. Ich muss mich eigentlich schonen. Aber die Gedanken sind jetzt Gott sei Dank erstmal wieder in weite Ferne gerückt. Mal sehen, wie die Tour in den Herbst hinein läuft. Genießen wir den Sommer, so gut es geht. Und gerade Schleswig-Holstein ist für mich ein Abenteuer – und für die Zuschauer wahrscheinlich genauso.

Sie haben sich schon immer dezidiert kritisch zur Politik geäußert. Haben Sie inzwischen das Gefühl, dass Österreich aus Ihrer Perspektive wieder auf einem besseren Kurs ist?

Nein. Ich weiß nicht, wie weit es die Herrschaften rund um den Herrn Kanzler Kurz noch treiben. Alle kennt er aus einem Netzwerk schon von früher und hat ihnen Ministerposten zugeschanzt. Diese Gruppe von Gymnasiasten – weiter haben sie es ja nicht gebracht – erscheint immer dubioser. An aktuellen gesellschaftspolitischen Vorgängen scheiden sich aber zunehmend die Geister. Man wird sehen, was passiert.