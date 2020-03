„Ein super Buch“ urteilte „Der Spiegel“ kurz und treffend über Sasa Stanisics Roman "Herkunft". Am Dienstagnachmittag traf sich der bosnische Autor mit Pressevertretern in Neumünster, wo ihm am Abend der Hans-Fallada-Preis der Stadt feierlich verliehen wurde. Einhellige Meinung: „Ein super Typ.“

Von Susanne Wittorf