Ordentlich Zeit nimmt sich Axel Prahl für das Interview. Da geht’s um Straßenmusik in Spanien, seine neue Single „Timpete“, um die Liebe zum Platt und um Studentenjahre auf dem Kiez in der Kieler Altstadt.

Ich habe mir vorgenommen, diese Frage unbedingt zu stellen, wenn wir mal die Gelegenheit für ein Interview haben. Kann es sein, dass wir mal in der Kieler Altstadt im selben Haus gewohnt haben. Schuhmacherstraße 28? Du 1984, ich wesentlich später?

Axel Prahl: Jo, da hab’ ich mal gewohnt. Überm „Lotus Grill“. Zweiter Stock. 17 Meter langer Flur, da gingen alle sechs Zimmer zur Straße hin ab. Zum Hinterhof hin war Küche und Badezimmer – in einem. Was ziemlich skurril war, weil die Herrschaften aus der Dusche stiegen und quasi der Schniedel praktisch schon aufm Frühstückstisch lag.

Als ich da wohnte, kam’s mir da auf dem Kiez eigentlich recht friedlich vor. Wie war’s denn zu deiner Zeit?

1984 war da noch wilde Ecke. Direkt unter uns war „Die Grotte“, ein Animationslokal, und rundherum war das eigentlich komplett der red-light district. Karstadt, Kirche, Küste – das goldene Dreieck. Ich hab‘ da mal 'ne schöne Geschichte erlebt. Wir hatten Sperrmüll in der Straße mit Sessel, Lampe und so, und um die Ecke war so ein Segelausstatter. Vor dessen Schaufensterscheibe hatten sie die ganzen Möbel, sogar mit Preisschildern, drapiert, das sah aus wie ein Ausstellungs-Wohnzimmer in einem Möbelhaus. Das war sehr lustig.

In Kiel hast du an der PH studiert, Mathematik und Musik auf Lehramt. Warst du ein fleißiger Student?

Es ging so. Ich fand dieses Studium aber auch höchst fragwürdig, denn ich wollte Grund- und Hauptschullehrer werden. Es ging ja im ersten Semester bereits mit Matrizen- und Integralrechnung los und steigerte sich schon bald in wissenschaftliche Sphären, die ich irgendwann echt nicht mehr durchdrungen habe. Dann habe ich das doch ziemlich schnell schleifen lassen und mich umorientiert.

Du hast dann neben der Schauspielerei ja immer weiter Musik gemacht, bei Ougenweide und später in der von dir gegründeten Band ImPuls.

Das ist ein bisschen falsch kolportiert. Ich habe nicht bei Ougenweide Musik gemacht, sondern der Schlagzeuger Olaf Casalich von Ougenweide war Mitglied in der neuen Band ImPuls. Unseren ersten Auftritt hatten wir in der Radio-Livesendung „Abend für junge Hörer“ von Dethardt Fissen (damals Chef des Jugendfunks beim NDR, Anm. d. Red.) im Unfallkrankenhaus Boberg in Hamburg mit dem schönen Titel „Die Zeit, die uns bleibt“. Eins von zwölf Liedern, extra komponiert für diesen Abend. Drei Monate nach diesem Konzert ist Dethardt Fissen leider überraschend verstorben.

Deine Musikerkarriere lief damals für viele ja eher unterm Radar. Wohl deswegen war die Überraschung auch ein bisschen größer, als 2011 dein Debütalbum rauskam.

Das ist wahr, das lief etwas unterm Radar. Und eigentlich sollte das tatsächlich nur die Verwirklichung meines Jugendtraums sein, eine Scheibe mit eigenen Liedern rauszubringen. Deswegen gab’s von der ersten „Blick aufs Mehr“ ja auch zunächst nur 500 limitierte Vinyl, die dann relativ schnell weg waren und jetzt bei Sammlern bei 200 Euro oder so liegen.

Ist ein neues Album in Planung?

Wir haben ganz, ganz neu eine Single draußen, „Timpete“. Meine Heimat ist Brandenburg, aber ich bin mit Plattdeutsch aufgewachsen. Das sollte so ein Versuch sein, diesen Brückenschlag ins Hier und Jetzt zu vollziehen mit dem sehr alten Märchen vom Fischer und syner Fru.

Wie kam es zu der Idee, das in Liedform zu gießen?

Ich habe häufig erst mal so die Melodien und denke darüber nach, was könnte dazu passen. Dann fiel mir auf, dass es zu diesem Zitat noch gar kein Lied gibt und da dachte ich, nehme ich das als Refrain und schreibe nur die Strophen.

Die Frau kommt in dem Märchen als größenwahnsinniger Gierschlund nicht so gut weg. Ist ja nicht ohne in diesen politisch korrekten Zeiten. Du hast da nicht korrigierend eingegriffen.

Keineswegs, ich hab’s genauso gelassen. Ich glaube, an der Stelle hat man es nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, eine Kleinstfamilie, runtergefahren, um die moralische Frage dieses Märchens greifbarer zu machen. Das ist ja ein Thema, das mich grundsätzlich umtreibt, auch auf meinen Alben: Muss es denn wirklich immer mehr sein?

Sprichst du Platt fließend?

Also, ick kann dat verstahn, aver mit ’n snaken is dat jümmer ’n böten kompliziert. Ick brug da ’n böten tied.

Okay, was bedeutet denn das „Manntje, Manntje, Timpe Te“ aus dem Märchen?

Also Manntje, Manntje heißt Männchen, Männchen. Und Timpe Te ist ein Zipfelchen, gemeint ist wahrscheinlich ein kleines Männchen.

Als Schauspieler oder als Musiker: Wo ist bei dir das Lampenfieber größer? Oder hast du eh keins?

Ganz egal, na klar habe ich Lampenfieber!