BBK-Ausstellung „Das gute Leben“ mit 13 Künstlerinnen und Künstlern in Kiel

Von Sabine Tholund

Blick in die BBK-Ausstellung „Das gute Leben“ mit einer Installation von Mona Strehlow „Voll das gute Leben“ (vorne), hinten an der Wand „Das gute Leben" von MARIA.ZO mit Portraitfotos einer Frau, die fast 105 Jahre alt wurde, im Raum ein Spiegelobjekt "Glück" von Karin Mohrdieck und an der Wand in der Mitte Arbeiten von Elmar Jacob Quelle: Björn Schaller