Kiel

Wer angesichts des Themas an Bilder von blühenden Sträuchern und Blumen denkt, wird beim Rundgang durch den Brunswiker Pavillon schnell eines Besseren belehrt. Denn die Fotografien, Radierungen und Gemälde spiegeln so gar nicht das irdische Arkadien, mit dem ein gepflegter Garten so gern verglichen wird.

Bilder eingeengter Natur

Uwe Greiß etwa setzt sich in seinen eindrucksvollen Digitalfotografien mit der Einengung der Natur auseinander, die in unserer Kultur als ordnender Eingriff in drohenden floralen Wildwuchs gilt. Eine Aufnahme zeigt unter strahlend blauem Himmel ein hermetisch geschlossenes, abweisendes Gartentor, über das winzig und zart die Krone eines Bäumchens lugt. Woanders hat er ein mit grauen Kieseln pflegeleicht gestaltetes Pool-Gelände fotografiert, aus dem schüchtern zwei eingepferchte Palmen aufragen.

Umweltprobleme ins Poetische umgekehrt

Die Verschmutzung der Natur durch Plastikmüll thematisiert Cornelia Maria Schuckart durch eine Umkehrung ins Poetische. Feine Gespinste aus Plastikabfällen hat sie zu schimmernden floralen Netzstrukturen verwoben, die kaum auf ihre Herkunft schließen lassen. So geheimnis- wie reizvoll sind die Fotogramme von Mona Strehlow, die extrahierte Pflanzenteile durch experimentelle Bearbeitung in besonderem Licht erscheinen lässt. Ungewöhnlich ist auch das Buchprojekt von Mechthild Menne-Schönheit, die die bewegliche, grafische Struktur von Pflanzen als lose Seidengarnstrickerei präsentiert. An antike Fundstücke lassen die kleinformatigen Arbeiten von Iris Resch-Grimm denken – Collagen aus Bienenwachs, Rost, und Pigment, auf denen Silhouetten von Gräsern als schemenhafte Tuschezeichnung auftauchen.

Experimentierfeld mit Fantasiepflanzen

Eine bodenständige Sicht auf den Garten zeigt Tina Kalähne. In ihren schwarzweiß gehaltenen Gemälden hat sie bestrumpfte Frauenbeine in festem Schuhwerk auf Rasen festgehalten. Einen abstrakten Farbrausch mit leuchtendem Komplementärkontrast präsentiert Anja Witt, abstrahiert zu flüchtigen Schraffuren, verdichtet Nele Kathrin Köhler auf ihren Gemälden Fantasiepflanzen zum Experimentierfeld. Und Corinna Kraus-Naujeck widmet sich in einer filigranen Arbeit dem steinernen schwedischen Schärengarten.

BBK, Brunswiker Str. 13. Bis 30. Mai. Di-Do 10-17, Fr-So 11-16 Uhr