"Die Landesschau des Berufsverbandes Bildender Künstler ist unverwüstlich“, sagt Anders Petersen, Vorsitzender des BBK-SH und es schwingt beinahe so etwas wie Trotz in seiner Stimme. Physisch ist sie vorerst zwar nicht begehbar, digital kann man die 67. Schau jedoch zeitnah in Augenschein nehmen.