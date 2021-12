Die 68. Landesschau des Bundesverbandes Bildender Künstler Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr in der Drostei in Pinneberg zu Gast. 60 Künstlerinnen und Künstler des Landes präsentieren aktuelle Arbeiten. Darunter auch die Landesschau-Preisträgerinnen, die in diesem Jahr beide aus Kiel kommen.