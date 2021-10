Neumünster

Die Sommerferien im Garten der Großmutter bei Greifswald haben sie gerettet. Das Bild vom Mittagsschlaf in der Hängematte, von Beerensträuchern und Streuselkuchen am Nachmittag, eingebrannt ins Gedächtnis, Trost für dunklere Tage. Die Bilder, die Helga Schubert in ihrem Buch „Vom Aufstehen“ mit Worten malt, sind klar wie Fotografien. Auch in der lichten Titelerzählung über die tägliche Morgenroutine im Haushalt zweier alt gewordener Menschen.

Mit diesem Text hat die Schriftstellerin 2020 den Bachmannpreis gewonnen. Mit 80 Jahren. Sie lacht: „Danach musste ich ganz schnell ein Buch zusammenstellen. Aber ich hatte ja alles in der Schublade.“ Helga Schuberts Kopf ist voller Bilder und Erinnerungen. „Ich habe ein optisches Gedächtnis. Da ist alles abrufbar“, sagt sie zu Hause am Telefon. Auf dem Land zwischen Schwerin und Wismar. „Es ist so still hier“, sagt die Schriftstellerin. Und: „Eigentlich bin ich ja Stadtmensch. Das hier mache ich aus Liebe.“ Seit 2009 lebt sie dort mit ihrem Mann, dem Maler Johannes Helm.

Schriftstellerin mit genauem Blick

Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten. dtv, 224 Seiten, 22 Euro Quelle: dtv Verlag

Lebhaft sprudeln die Eindrücke im Gespräch mit der 81-Jährigen. Vom Blick aus dem Fenster in die leere Weite, von der anstehenden Dachau-Reise und von dem Paar mit der kranken Frau, das zu Besuch kam und das sich Helga Schubert eingeprägt hat. Dem Blick der Schriftstellerin und Psychologin entgeht nicht viel. Manchmal müsse sie erschrocken wegschauen, weil sie etwas in einem Menschen erkannt habe: „Ich bin überwach.“

Was sie sieht und erlebt, schreibt sie auf. Immer schon. Irgendwann hat sie begonnen, das Leben in Literatur zu verwandeln. In dieser lichten, fast kargen Sprache. „Ich folge dem Stil, in dem ich schreiben will“, sagt sie, „da muss ganz viel rein – und das wird dann immer weiter ausgepresst.“ Ein Dokumentarfilmer, der an einem Film über sie arbeitet, nannte es „keltern“.

Kriegskind, Flüchtlingskind, Kinder der Teilung

In knappen Sätzen erzählt sie von dem Kriegskind, das Flüchtlingskind wurde und Kind der deutschen Teilung. Von dem Vater, den sie nie kannte, weil er 1941 im Krieg auf der vereisten Wolga starb. Vom schwierigen Alltag mit der Mutter und dem Leben in der DDR. Dort hatte man ihr 1980 die Reise zum Bachmann-Wettbewerb verboten - ebenso wie drei Jahre später die Annahme des Fallada-Preises in Neumünster. 1993 erhielt sie ihn doch und stellt jetzt in der Reihe „Der Norden liest“ dort ihr Buch vor.

Eine Lebensgeschichte in 29 Bildern ist „Vom Aufstehen“. Und mit dem Bachmann-Preis hat sich ein Kreis für Helga Schubert geschlossen. Hat sie im Schreiben auch die eigenen Traumata verarbeitet? „Nein“, sagt sie und klingt beinah verwundert, „Schreiben ist Schreiben. Literatur darf nichts ausstellen, kein Fazit haben und keine Lehre. Ich trete zurück und schaue auf das Leben. Wenn ich etwas zeigen will, dann dies: Der Mensch ist nicht kaputtgegangen.“

