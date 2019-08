Kiel

Hier wird Bach auf die Probe gestellt. Schon während das Publikum ins Kieler Schloss strömt, diskutieren Beteiligte auf der Bühne szenische Details. Ein Scheinwerfer wechselt die Position. Das Licht bleibt entlarvend kalt, auch wenn von der Hinterbühne schon die berühmte Aria, das bedächtig zelebrierte Thema der Goldberg-Variationen BWV 988 herüberweht.

Tanz, Musik, Gedankenanstrengung

Auf „drei Muster-Ebenen“ – Tanz, Musik und Gedankenanstrengung – bekämpft die gemeinsame Performance von Choreograf Örjan Anderssons Compagnie Andersson Dance und dem Scottish Ensemble die „insomnia“. Jene Schlaflosigkeit und nächtliche Unruhe eines russischen Gesandten, gegen die der Leipziger Thomaskantor – vielleicht – einst seine kunstvollen Cembalo-Klänge ankomponierte.

Zuckungen ohne fassbaren Inhalt

Auf Ansage fahren den Tänzern Bachs Variable, ihre Triller, Läufe, Akzente, Vorhaltsdissonanzen und rhythmischen Impulse in die Glieder. Die Zuckungen der sich selbst ausprobierenden Körper sind Teil eines reizvoll befremdlichen Modern-Dance-Prozesses, der keinen konkreten Inhalt hat, keine Geschichte erzählt, wie man es im deutschen Norden vielleicht von John Neumeier gewohnt ist. Stattdessen herrscht hier der scheinbar spontane Bewegungsreflex, der bloße Affekt. Vergleichbar den Gedankenblitzen, die kurz vor dem Einschlafen durchs Hirn schießen, unvermittelt, grotesk, lustig, ängstlich, traurig oder wohlig vertraut.

Grandiose Künstler von Andersson Dance

Getanzt, im erweiterten Sinne, ist das hervorragend. Eine entfesselte Kettenreaktion von Muskeln und Sehnen, lediglich in Grenzen gehalten von Knochen, Requisiten, Klamotten oder Tanzpartnern. Da sich das Gewoge dennoch schnell ermüdend abnutzt, müssen immer neue Abläufe den leeren Raum füllen, immer neue Reize gesetzt werden. Leider auch mal ohne Erfolg.

Ergreifendes Solo von Olivia Ancona

Wie sehr der Zuschauer nach konkret fassbarem Ausdruckstanz lechzt, zeigt das Adagio-Lamento der 25. Variation, das mit einem im wahrsten Sinne einsamen Solo der grandiosen Amerikanerin Olivia Ancona zum schmerzlich flehenden Körpersprache-Höhepunkt wird. Mehr auf diesem Niveau einer greifbaren Interaktion von Musik und Bewegungsimpuls hätte beständiger nah an Bach herangeführt.

Schwere Aufgabe für das Scottish Ensemble

Die konkret beteiligten schottischen Musikerinnen und Musiker haben es zudem doppelt schwer. Sie müssen die enorm heiklen Streicher-Transformationen aus der Feder des russischen Geigers Dmitry Sitkovetsky in Erinnerung an das Tastenmusik-Meisterwerk oft auf Entfernung und manchmal auswendig koordiniert bekommen. Außerdem sind sie am letztlich sinnlosen, weil nicht sinnbezogen determinierten Fluss beteiligt, manchmal aktiv bewegt musizierend, manchmal in simplifizierten Tanzmustern auch ohne ihr Instrument.

Publikum reagiert positiv

Dass da manches etwas schleppend wirkt, anderes wiederum begeistert, liegt im Risikospektrum des gut einstündigen Experiments. Das Publikum reagiert positiv, weiß aber vermutlich auch nur begrenzt, warum.

Von Christian Strehk