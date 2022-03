Kiel

Über die Jahre sei Othello ein Teil von ihm geworden, erzählt Amilcar Moret Gonzalez. Das erste Mal getanzt hat er den heißblütigen General, der in Shakespeares gleichnamigem Drama aus Eifersucht seine Frau Desdemona tötet, vor über 20 Jahren am Ballett in Vilnius, Litauen. 2008 besetzte ihn John Neumeier in der Wiederaufnahme seines „Othello“ (1985) in Hamburg. Gonzalez tanzte dort von 2006 bis 2009 als Erster Solist.

2014 war er in Hamburg wieder dabei. „Ich wollte immer wissen, was die Figur treibt. Er ist meine Lieblingsrolle“, erzählt der Tänzer und Ballettmeister am Kieler Ballett – und legt jetzt mit „Othello 2.0“ im Opernhaus seine erste große Choreografie vor.

Ballett Kiel: Gonzalez will Othellos Geschichte neu erzählen

„Ich habe ihn jeden Tag anders gespielt. Und ich war jedes Mal fertig nach dem Auftritt“, erinnert sich Gonzalez an die Auftritte bei Neumeier, „nicht nur körperlich, auch mental.“ In jeder Vorstellung gab es im zweiten Akt diesen Moment, in dem ihm die Tränen kamen: „Weil Othello da wusste, dass er Desdemona töten würde.“

Vor vier Jahren, als Gonzalez in Italien mit Freunden zusammen saß, wurde die Idee geboren. „Seither köchelt sie“, lacht der Tänzer. Anders als John Neumeier, der in seinem Ballett dem Archetypus des dunklen wilden Othello nachspürte, sucht der 43-Jährige in der Figur das Gegenwärtige. Kein hochverdienter Militär auf Zypern, sondern ein mächtiger Wirtschaftsboss in Paris treibt in seinem „Othello 2.0“ in die Tragödie.

„Ich will die Geschichte neu erzählen“, so Gonzalez, „und ich sehe Othello als den Obama seiner Situation. Ein Schwarzer, gebildet, erfolgreich, im Leben und in der Gesellschaft angekommen.“ Nur die Beziehung zu der jungen, weißen Desdemona, die mag die Gesellschaft dann doch nicht akzeptieren.

Und so lässt sich der Erfolgsmensch von Jago, dem beleidigten Kollegen, in eine wilde Eifersucht hineinmanipulieren. Gonzalez hat Othello dafür eine Figur an die Seite erfunden, einen mysteriösen Einflüsterer, der sich im Laufe des Abends auch vervielfältigt. Rassismus ist ein Punkt in Gonzalez‘ Interpretation: „Sicher haben wir da Fortschritte gemacht“, sagt der gebürtige Kubaner, „aber er ist ja da, etwa wenn in England über die Hautfarbe des Kindes von Prinz Harry und Meghan diskutiert wird.“ Aber vor allem geht es ihm um die Geschichte von falschen Freunden, Intrigen und Liebe.

Am Kieler Ballett spielt Othello in Paris

Dafür hat der Choreograf eine Tanzsprache entwickelt, die neoklassisch fließend und auf Spitze beginnt, sich im zweiten Teil aber immer moderner und abgründiger entwickelt. „Es sollte keine Pantomime sein, aber schon eine rauere, gegenwärtigere Körpersprache“, sagt er. „Denn da zerfällt alles in Othellos Leben.“

Zum Teil hat er die Handlung in den Louvre verlegt, inmitten eines Bilderfundus von Liebe und Verrat. Drei Projektionsflächen und eine Handvoll beweglicher Wände hat Bühnenbildnerin Eva Adler, die auch schon die Bühne für Yaroslav Ivanenkos „Eugen Onegin“ erdachte, dafür entworfen. „Mobile Wände sind gut zum Verstecken und gut zum Räume schaffen“, sagt Gonzalez, „und ich wollte, dass viel passiert auf der Bühne. Die innere Bewegung soll sich auch nach außen kehren.“

Zu der schwerblütigen Geschichte hat er eine Musik gesucht, die „leicht und gut zu hören“ ist. Und den Abend vor allem mit Max Richter und Enzio Bosso unterlegt. „Klassik mit einem Twist“ nennt er deren Minimal Music, die sich gut in Tanz übertragen lässt. Für die dunklen Szenen aber, etwa wenn Jago Emilia mit dem Messer bedroht, hat er das Netz auch nach härteren Klängen durchforstet.

Ihm ist wichtig, dass Othello menschlich nachvollziehbar bleibt. „Er schaukelt seine Gefühle hoch bis ins Extrem“, sagt er. „Aber als ihn die Erkenntnis trifft, dass er töten wird, handelt er nur noch wie ein Roboter.“ Einen wahnsinnig komplexen Charakter hat er in Othello entdeckt, einer, der alles mit sich selbst ausmacht: „Denn am Ende geht es vor allem um Othellos Unfähigkeit, miteinander zu reden.“

Premiere, 2. April, 19.30 Uhr im Opernhaus Kiel. www.theater-kiel.de, Kartentel. 0431 / 901 901.