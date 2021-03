Kiel

Der Ausblick? Nein, lacht Jean Marc Cordero, den vermisse er wirklich nicht: „Wenn ich tanze, bin ich so fokussiert auf Körper und Bewegung – ich merke nicht mal, dass wir gar keine Aussicht haben.“ Wie alle anderen im Kieler Ballett ist der Tänzer froh, dass sie im Kulturforum einen Ersatz gefunden haben für den lichten Ballettsaal im schwarzen Kubus mit Blick auf den Kleinen Kiel, in dem sie normalerweise proben, der aber nach dem Wasserschaden im Opernhaus erstmal eine Baustelle ist. Knöchelhoch stand das Wasser auf dem Schwingboden, der zumindest das Klaiber-Studio im Stockwerk darunter rettete. Jetzt fehlen im Ballettsaal der halbe Boden und eine Wand.

Der Raum als tänzerische Spielwiese

Dafür sind im Kulturforum, das Pandemie-bedingt ja ebenfalls seit einem Jahr brach liegt, für das Ballett gerade die Lichter angegangen. Auf der Bühne steht der Flügel für Ballettrepetitor John Spencer, ein paar Spiegelwände und Ballettstangen sind ebenfalls vom Opernhaus hergezogen. Vor allem aber musste dort, wo sonst das Publikum sitzt, der Schwingboden verlegt werden, auf dem die Tänzerinnen und Tänzer gelenkschonend springen, federn, fallen können. „Ein bisschen härter ist der schon“, sagt Tänzerin Keito Yamamoto, „aber mit dem Boden sind Tänzer ja sowieso ziemlich wählerisch ...“ Und Christopher Carduck ergänzt: „Man muss erst mal ein Gefühl bekommen für die neuen Bedingungen.“

Zusammen mit Jean Marc Cordero, der hier für die Choreografie zuständig ist, probieren sie sich aus im neuen Raum. Noch ist der Probenalltag ein paar Tage weg, das Kulturforum fürs Erste Spielwiese. Ohnehin hat das Ballett drei Produktionen fertig, die sie jederzeit auf die Bühne bringen könnten. Nachdem der zweite Lockdown Ende November die Premiere von Dorian Gray ausbremste, haben sie gleich weitergemacht und mit Herzensstücke und Junge Choreografen gleich zwei weitere Abende erarbeitet. Aber jetzt macht die Idee eines Modellprojekts Hoffnung.

Ein Gefühl wie auf Tournee

Im rosig-bläulichen Neondämmer kippt Carduck in die Waage, taucht unter den Arm von Yamamoto und hinein in eine langsame gemeinsame Kreisbewegung. „Ich glaube, die Arme brauche ich gar nicht“, sagt Cordero kurz darauf, „aber du musst stoppen, und dann erst tauchen.“ So schraubt der Tänzer, der schon mit einigen eigenen Choreografien aufgefallen ist, am Detail. Und hinter den Dreien schweben im fließenden Pas de deux Sabrina Faskhi und Alexej Irmatov vorüber. „Wir experimentieren, sammeln Bewegungen, Material für irgendwann in der Zukunft“, sagt Cordero und seziert schon wieder den Ablauf. „Außerdem müssen wir als Tänzer in Bewegung bleiben. Der Körper ist so programmiert. Und wenn wir hier üben, simulieren wir auch ein bisschen Normalität.“

Die Trennung von Arbeit und Zuhause, die hat ihnen gefehlt: „Das war verrückt“, sagt er. „Und es hilft, hier zu sein. Psychologisch, meine ich. Ich fühle mich ein bisschen wie auf Tournee.“ Ein bisschen, sagen sie, sei es auch ein Luxus, mal eine Woche einfach herumzuspielen „Und es ist eine Chance, die eigene Kreativität zu entdecken“, ergänzt Keito Yamamoto. Und Cordero lacht: „Es ist auch schön, kein Meisterwerk entwickeln zu müssen.“

Das regelmäßige Testen entspannt die Probenarbeit

In zwei Schichten wird im Kulturforum geprobt, die einen vormittags, die anderen am Nachmittag – dazwischen sorgt ein Reinigungstrupp aus dem Opernhaus für saubere Luft und Böden. Und zweimal in der Woche wird auf Corona getestet. „Das schafft eine Sicherheit und Entspanntheit, die es lange nicht gab“, sagt Ballettleiterin Heather Jurgensen, die bei Bedarf auch mal ein Paar neue Spitzenschuhe aus dem Opernhaus holt.

Wenn das Modellprojekt steht und die Ansteckungszahlen stimmen, dann können sie vielleicht doch bald ihre neuen Stücke zeigen. „Es ist alles noch da“, sagt Christopher Carduck, der den Dorian Gray tanzt. „Das bleibt ja bei einem. Und beim Auffrischen entsteht immer wieder noch etwas Neues.“