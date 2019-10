Das erwartet Sie bei "Eugen Onegin"

„Russen und Lateinamerikaner liegen emotional nah beieinander“, sagt Carolina Agüero und lacht. Die Argentinierin hatte keine Schwierigkeiten, sich in die Gefühlswelt von Puschkin und Tatjana, deren Rolle sie als Gast in der Inszenierung von Yaroslav Ivanenko übernimmt, einzufühlen. „Ich liebe das Drama“, sagt die Tänzerin, die 2006 bis 2018 Solistin in John Neumeiers Hamburg Ballett war – in der Puschkin-Adaption Tatjana war sie die Olga, die Schwester der Titelfigur. „Mir hat Neumeiers naturalistische Art zu erzählen, sehr gefallen.“ Auch mit dem Zugang von Ivanenko kann sie viel anfangen; die beiden haben auch schon in Hamburg zusammen gearbeitet. Ihre Rollen erarbeitet sich Carolina Agüero aus dem eigenen Inneren. „Ich mag die Schauspielerin in der Tänzerin“, sagt sie. „Und ich liebe die Tatjana. Sie bleibt immer sie selbst. Und sie ist jung, da zeigt man sich viel unmittelbarer.“

Dabei, sagt die quirlige Tänzerin, habe sie mit der Protagonistin in Eugen Onegin nicht viel gemein: „Ich bin überhaupt nicht wie sie. Sie ist viel zu zurückhaltend ...“ Vor Hamburg übrigens kam Agüero nach Stationen in Stuttgart und an der Semperoper für sechs Jahre ans Nationalballett Helsinki. Eine enorme Umstellung. Nicht nur, weil man dort an der Haustür die Schuhe auszieht. „Ich habe es dort sehr gemocht“, sagt sie schmunzelnd, „aber bis die Finnen mal aus sich herauskommen ...“ Dabei blitzen ihre Augen und selbst sitzend scheint ihr Körper in Bewegung. Das Tanzen, erzählt Carolina Agüero, lerne man in Südamerika ganz anders: „Wir sind oft nach dem Training losgezogen und haben getanzt. Nicht streng nach der Ballettform, sondern wie der Körper es will. Ich liebe es, wenn die Bewegung direkt aus der Emotion wächst.“