„Wir müssen noch ein bisschen musikalischer werden“, sagt Yaroslav Ivanenko in den Ballettsaal. Hier stimmt die Distanz zwischen den Tänzerinnen noch nicht ganz, da wird an der Zeitlupe gefeilt. Und wie geht noch mal diese Kreisbewegung?, scheint einer zu fragen, indem er Körper und Arme ins Fließen bringt. Und dann schwebt mit einer Rose in der Hand Leisa Martinez vorüber und löst alles auf.

Probenalltag im Kieler Ballett. „Die Schöne und das Biest“ heißt das neue Handlungsballett von Yaroslav Ivanenko. „Nach den zwei dramatischen Stücken ‚Eugen Onegin’ und ‚Dorian Gray’ wollte ich etwas Leichteres machen“, sagt der Ballettchef. Und das Märchen von der Schönen, die sich anstelle des erpressten Vaters dem einsamen Biest auf seinem Schloss ausliefert – und es ganz allmählich zu lieben lernt –, ist von der Disney-Verfilmung bis zum Musical bekannt und außerdem globales Kulturgut, das etwa in Russland und Griechenland seine jeweils eigene Ausprägung findet.

Ivanenko von Cocteaus Märchenfilm beeindruckt

Ivanenko hat „Die purpurrote Blume“, wie das Märchen in Russland heißt, natürlich gelesen. Aber die Idee für seine Interpretation kam ihm bei Jean Cocteaus Märchenfilm „Die Schöne und das Biest“ von 1946. Ein Kultfilm in Schwarz-weiß, mit Jean Marais in der Hauptrolle. „Da habe ich erkannt, dass das Biest eine Figur ist zwischen Mensch und Tier“, sagt Ivanenko. „Und dieses Wesen war mir durchaus sympathisch. So, dass ich das Ende mit der Verwandlung zum Prinzen irgendwie falsch fand.“

Also hat sich der Choreograf einen Kniff ausgedacht, der dem Ganzen eine etwas andere Wendung gibt. „Die Message ist doch: Schönheit ist nicht nur äußerlich, aber um die innere Schönheit zu sehen, braucht es das Herz“, so Ivanenko. „Ich mag diese Märchenphilosophie. Da ist immer noch Raum für das Ballett, etwas Eigenes zu entwickeln.“ Dafür hat er mit den Tänzern anfangs viel improvisiert – so, dass eine Nebenfigur wie die Zauberin ein Eigenleben entwickelt hat: „Die war so kraftvoll, die wollte ich im ganzen Stück dabei haben.“

Musik von Tschaikowsky bis Hindemith

Zwei Welten prallen in seiner Inszenierung aufeinander – die lichte der Familie des Kaufmanns mit den drei Töchtern, und die einsame der Bestie auf dem Schloss, in die sich die Jüngste der Schwestern begibt. Der Gegensatz spiegelt sich auch in der Musikauswahl, die Ivanenko gemeinsam mit Daniel Carlberg getroffen hat, der als Erster Kapellmeister auch die musikalische Leitung des Abends übernimmt. Mit immerhin 30 Musikern, die nach der Corona-Pause erstmals wieder gemeinsam im Orchestergraben sitzen – nicht zu groß, aber auch nicht zu klein in der Besetzung. „Eine Art Pilotprojekt“, schmunzelt Carlberg.

Der Musiker findet es spannend, die Vielfältigkeit des allseits bekannten Stoffs „in einen Abend zu bringen“. Dafür haben sie Stücke von Dvorak und Tschaikowskys „C-Dur-Serenade“, die als musikalische Klammer wirkt, bis zu Britten, Satie und dem estnischen Gegenwartskomponisten Peteris Vasks kombiniert. „Das ist eine sehr konzertante Musik. Und sie reicht von der Spätromantik bis in die Moderne“, so Carlberg, dem vor allem die „Kammersymphonie“ von Franz Schreker am Herzen liegt: „Das ist ein richtiges Klangfarbenstück.“ Auf Ausschnitte aus Philip Glass’ Oper (1994) haben sie bewusst verzichtet: „Die rein strukturelle Minimal Music war mit der Romantik und der damit verbundenen Emotion nicht in Einklang zu bringen.“

Der Ballettchef hat musikalische Entdeckungen gemacht

Ivanenko hat dabei, wie er sagt, einige Entdeckungen gemacht: „Ich bin bei neuer Musik auf der Bühne eher vorsichtig. Aber es hat gepasst.“ Eine Besonderheit ist auch der Ausschnitt aus einer Ballettmusik von Paul Hindemith („Der Dämon“): „Das sind Miniaturen, so kammerartig und psychologisch – da kann auch ein Tänzer wie Amilcar Gonzalez viel Farbe zeigen.“

Und Carlberg schätzt die Arbeit mit dem Ballett ohnehin: „Natürlich ist das eine Herausforderung für das Orchester. Aber ich habe nie das Gefühl, dass ich das Musikalische für den Tanz zurücknehmen muss. Im Gegenteil – der Tanz wirft auch ein neues Licht auf den Klang.“

