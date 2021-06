Kiel

„Doch“, sagt Christopher Carduck, „die Figur hat mich im letzten halben Jahr schon weiter begleitet. Und es ist alles noch da.“ Die Figur des Dorian Gray, der im einzigen Roman (1890) von Oscar Wilde seine Seele verkauft, damit an seiner Stelle das Gemälde mit seinem Porträt altert, hat Christopher Carduck schon länger fasziniert. „Als ich das Buch vor Jahren zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich schon: Das wäre eine tolle Rolle“, sagt er, „dieser junge Mensch, der in einer Stunde ein ganzes Leben durchmacht.“ Und dabei sein Leben ganz dem Ego- und Lustprinzip unterordnet - bis zum Mord.

Dorian Grays Geschichte in Tanz übersetzen

Der Tänzer, der nach der klassischen Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin auch im Musical Das Phantom der Oper in Hamburg tanzte, mag das Düstere, Dramatische an der Figur - und die Extreme ihres Wandels: „Manchmal habe ich gedacht, da steckt soviel emotionale Überforderung in Dorian Gray – der muss ja verrückt werden.“

Die Geschichte in Tanz zu übersetzen, findet Carduck, der sämtliche Verfilmungen, die er bekommen konnte, gesehen hat, besonders reizvoll: „Ich glaube, es ist spannend, die Emotionalität allein mit Körper und Mimik ausgedrückt zu sehen.“ An Ivanenkos Version, mit einem Mini-Orchester auf die Bühne gebracht, gefällt ihm die konsequente Verdichtung auf das Männertrio Dorian Gray, den dunklen Freund Henry Wotton und Basil den Künstler. Der eine unerfahren, der andere manipulativ und der Dritte ganz Freigeist - was sich auch in unterschiedlichen Bewegungssprachen spiegelt.

"Die Figur lebt von Emotion und Lebenserfahrung"

„Ich glaube, ich bin mehr Darsteller als technischer Tänzer“, sagt Carduck und freut sich über die Choreografie, die ihm Ivanenko hier auf den Leib geschneidert hat: „Das ist schon etwas sehr Besonderes." Er hat aber auch einiges hineingesteckt in die Figur - „die lebt ja auch von Emotion und Lebenserfahrung. Man hat da eine ganze Lebensgeschichte hinein zu stecken." Anstrengend, sagt er auch: „Ich bin platschnass nach der einen Stunde, die das Stück dauert ..." Und da geht es ihm eher um die psychische als die körperliche Herausforderung. „Man kann sich auch nicht immer sicher sein, ob sich das Bild tatsächlich verändert, oder ob sich Dorian Gray das nur einbildet. Damit spielen wir auf der Bühne - und den Unterschied spiele ich auch – die Veränderung und die Möglichkeit, das Bild könnte sich verändern.“

Am Ende ist er gar nicht unfroh, dass das Stück nach der Generalprobe erstmal liegenblieb. „Dadurch ist jetzt wieder alles ganz frisch. Und ich bin dabei vielleicht noch ein bisschen freier geworden.“

Premiere, 3. Juni, 19 Uhr, Opernhaus Kiel (Restkarten). Kartentel. 0431/901901, www.theater-kiel.de