Hamburg

„Amo, amas, amat...“ klingt es durch den Raum. „Amamus, amatis, amant…“ Nochmal und nochmal. Das lateinische Verb für „lieben“, zackig durchkonjugiert, von einem düsteren Taktgeber mit schneidenden Armen und hartem Schritt angetrieben und abgebrochen. Und dazu versuchen zwei Jungen in der Schulbank, halb Schritt zu halten, halb sich zu entziehen.

Die Vorgeschichte zu Hamlets Drama

Es ist ein strenger Rhythmus, in dem John Neumeier seinen Hamlet 21 zur Eröffnung der 46. Balletttage in Hamburg aussetzt, eine unerbittliche Lebensschule, die sich auch in den geometrisch geordneten Flächen und Bahnen im Bühnenbild von Ausstatter Klaus Hellenstein spiegelt. Ein System, erstarrt in fortgesetzter Selbstvergewisserung. Bis ein lustig verknotetes Trio hereinschlingert und die Jungen aufmischt, irgendwo zwischen Beckett und Clown.

Neumeier interessiert an Shakespeares grüblerischem Prinzen, der den vom neuen König gemeuchelten Vater rächt, nicht so sehr das Rachedrama, sondern vielmehr dessen Vorgeschichte. Das, was Hamlet zu dem macht, der er ist. Das findet sich in der dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus aus dem 12. Jahrhundert. Und Neumeier, den Shakespeares Stoff beschäftigt, seit er 1976 mit Michail Baryshnikow ein Projekt dazu erarbeitete, baut in die nochmals erweiterte Choreografie alles ein. Vom Krieg gegen Norwegen, zwei heldenhaften Brüdern, einer königlichen Hochzeit, der Geburt des Thronerben bis zu dessen hoffnungsvollem Aufbruch ins Studium nach Wittenberg. Alles ist da im herrschaftlichen Ritual gefasst.

Stahlhelme, Netzhemden und militärischer Drill

Das ergibt strenge Tanzbilder, in denen zu sehen ist, wie die staatliche Konvention die Menschen fesselt, und wie sie fortwirkt in die Folgegeneration. Da stehen breit gestaffelte Männerballette mit Stahlhelm, Netzhemd und Anklängen an militärischen Drill für den Krieg gegen Norwegen, schreiten die Würdenträger, schichten sich die Tänzer im fahlblutigen Licht zum pathetischen Schlachtengemälde. Und stellen die Frage, ob sich Krieg tanzen lässt. Die vom Band eingespielte Musik Michael Tippetts (1905-1998) passt dazu mit ihren aufgeregten Streichern, den pompös staatstragenden Fanfaren – bis alles in harten Dissonanzen zerbricht.

Alexandr Trusch überzeugt als Einspringer

Aber man sieht auch das, was verloren geht. Etwa, wenn Hamlets Mutter Geruth (Hélène Bouchet) in befreiten Schwüngen über die Bühne gleitet und sich bald in zerquälter Starre festfährt. Dazu gibt ihr ein Frauentrio, Brautjungfern und Schicksalsgöttinnen zugleich, in fein ziseliertem Gleichklang ihren Weg schon vor. Mit unbekümmerten Sprüngen und ausholenden Bögen geht auch Hamlet gegen das Festgefahrene an. Und Alexandr Trusch, der in der Premiere für den erkrankten Edvin Revazov eingesprungen ist, gelingt das hervorragend. Sein Hamlet ist ein ungestümes Kraftpaket, einer, der lieber macht als grübelt. Die Lebensfäden der Eltern einfach weiterspinnen oder den eigenen Weg gehen? Das ist seine Frage.

Das gilt auch für Ophelia. Der Tochter des Polonius, der hier als schulmeisternder Dompteur (Ivan Urban) auftritt, greift Hamlet einfach ins Blumengebinde und holt sie im schön verwirbelten Pas de deux heraus aus ihrer Versponnenheit. Und Anna Laudere lässt die Figur zwischen Bodenhaftung und Schweben aufbegehren – viel mehr, als die oft nur im Wahnsinn zerknickte Ophelia.

Hamlet im Schnelldurchlauf

Es gibt etliche solcher traumschöner Pas de deux, die die ganze Misere der Gefühle, den Widerstreit von Druck und Befreiung spiegeln. Daneben jedoch verzettelt sich Neumeier zuweilen sehr im Detail der historischen Legenden und martialischen Posen. Die knappen Erklärungen, die in der Rahmenhandlung im Klassenzimmer auf die Wandtafel geschrieben werden, helfen da nur bedingt weiter.

Im kurzen zweiten Teil spielt er dann doch noch Shakespeares Drama durch, das mit Hamlets Rückkehr aus Wittenberg beginnt. Ein Schnelldurchlauf mit Bildern einer dysfunktionalen Familie, deren Unglück viel früher begonnen hat. Ein Traum vom Ausbrechen, in den Hamlet zurückblickt? Oder doch schon die Folie für die kommende Generation?

Nächster Termin am 22. Juni, 18 Uhr, Staatsoper Hamburg. Balletttage noch bis 27. Juni. Karten: Tel. 040 / 35 68 68, www.hamburgballett.de