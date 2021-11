Kiel

Vor gut zwei Jahren, beim ersten Auftritt der Band im schummerigen Roten Salon im Keller der Pumpe, tanzten und schwitzten dort noch rund 80 Gäste. Jetzt ist es nur gut die Hälfte, obwohl sich die Qualitäten von Botticelli Baby herumgesprochen haben müssten. Stattdessen geht das Corona-Virus immer stärker viral und verschreckt offenbar potenzielle Besucher.

Headbangen zu heißem Swing

Die verpassen so – ohne sich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen – einen der momentan besten Live-Acts der Republik. Derart mitreißend dynamisch dargeboten, taugt der hochenergetische Jazz-Hybrid des Septetts aus Essen sogar fürs Headbanging, sowohl auf der Bühne als auch im Publikum, das sich erstaunlich schnell vor der Bühne schart. Drei Bläser drücken den Sound vehement nach vorn, der unwillkürlich in die Beine fährt. Ein paar hier im zuckenden Pulk setzen ihre Masken den ganzen Abend nicht ab, tanzen damit sogar durch.

Kein einziger schwacher Song im Set

Nicht einen einzigen mittelprächtigen oder gar schwachen Song haben Botticelli Baby im Köcher. Ob Uptempo-Nummern wie die Turbo-Swing-Nummern „Lucilla“,„I Don’t Want To Cry“ und „Crash Test Dummy“ oder das Gypsy-Jazz-Gewitter „Tout apus sera puni“, ob das im Midtempo swingende „Hang ’Em Higher“ oder das erst stampfend gospelnde „Hold On“, das später jazzig losprescht wie Cab Calloway auf Speed. Ob Soul-Jazz, Psychedelic-Jazz, Hot-Jazz – Botticelli Baby wildern mit Wonne in den Weiten des Genres und pfeffern das, was sie da anrichten, gerne mit Rock und Punk.

Bassist Bösherz: charismatischer Unruheherd

Im Zentrum des Geschehens steht Marlon Bösherz. Was heißt steht, der Sänger und Bassist ist ein permanenter Unruheherd. Ausgestattet mit einer üppigen Portion Selbstbewusstsein und intensivem Charisma wirft er sich in Posen, ringt so manches Mal seinen Kontrabass energisch zupfend langsam, aber stetig bis zum Bühnenboden nieder, grimassiert, gestikuliert und schreisingt immer wieder wüst ins Mikro. Wie ein Peitschenschlag fährt das ins Publikum, das dann immer noch ein wenig wilder tanzt.

Eine Band als Gesamtkunstwerk

Doch Botticelli Baby sind definitiv ein Gesamtkunstwerk. Die bereits erwähnte Bläser-Sektion Jakob Jentgens (Saxofon), Alexander Niermann (Trompete) und Max Wehner (Posaune) pustet wendig, wuchtig und punktgenau. Jörg Buttler schlägt Funken aus seiner halbakustischen Gitarre, würzt „Follow Me“ mit einem wunderbar spukigen Solo und hängt dann noch ein langes, ruhiges, mandolineskes Outro dran, dem das Publikum geradezu andächtig lauscht.

Drummer Tom Hellenthal vollführt wilde Ritte auf seinem Drumset mit viel Tom-Tom-Gewummer und glänzt mit einem schlagfertigen, einfallsreichen Solo. Keyboarder Lukas Sziegoleit hackt nicht selten mit krallenartigen Fingern auf die Tastatur, liefert – die Band tritt dafür an den Rand, überlässt ihm das Feld – ein langes, hypnotisches, krautrockiges Solo. Geht danach seitlich ab und wird dort von Hellenthal umarmt. Die Bandchemie stimmt.