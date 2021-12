Die erste Umzugswelle ist durch die neuen Proberäume im Gebäude 47 auf dem MFG-5-Gelände geschwappt. Nach und nach richten sich die Kieler Bands ein in ihrem neuen Übungsdomizil in Kiel-Holtenau – froh, angesichts des geplanten Abrisses in der Sörensenstraße nun erst mal eine Bleibe zu haben.