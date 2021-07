Kiel

Die Bildhauerin Uschi Koch und die Malerin Barbara Kisch sind Absolventinnen der Muthesius Kunsthochschule, beide leben und arbeiten in Kiel. Das ihre aktuellen Arbeiten so unterschiedlich sind, hat Tamer Serbay ganz besonders gereizt. „Es ist einfach interessant, zwei so unterschiedliche Positionen in einer Schau zu zeigen“, so der Kurator.

Zwei Künstlerinnen, zwei Räume

Das Atelierhaus eignet sich für eine solche Präsentation bestens, denn beide Frauen können je einen eigenen Raum bespielen. Und in jedem gibt es einen „Besucher“ in Gestalt eines Werkes der anderen Künstlerin. So hängt in der Hälfte von Uschi Koch ein Gemälde von Barbara Kirsch, das einen asiatischen Jungen zeigt. Ein bisschen gehetzt wirkt das Kind, das aussieht, als würde es dem Betrachter direkt in die Augen schauen. Gleichzeitig scheint sein Blick die plastischen Arbeiten in Augenschein zu nehmen, die auf Sockeln platziert sind.

Uschi Koch: Lebensbejahende Eigenschaften in Ton

Zwei Porträtbüsten sind darunter, nach Fotografien gearbeitete Betongüsse, die Uschi Koch selbst zeigen. Nachdenklich und konzentriert scheint die Künstlerin in diesem einander abgewandt positionierten Doppelporträt in sich hineinzublicken – aus detailliert modellierten Augen, deren zartblaue Farbigkeit besondere Akzente setzen. Aus Ton geformt sind gefäßartige Objekte, die mit weiblichen Brüsten dekoriert sind. Koch will damit Assoziationen zu Fruchtbarkeit und Vitalität wecken, „lebensbejahende Eigenschaften, die in alten Kulturen auf ähnliche Weise thematisiert wurden.“

Urbane Strukturen sind Barbara Kirschs Thema

Ganz und gar von der Gegenwart bestimmt ist die nicht nur farblich streng reduzierte Bildwelt von Barbara Kirsch. Urbane Strukturen sind ein durchgehendes Thema ihrer nicht selten düster anmutenden Malerei, die sie als „gegenstandsbezogen aber nicht realistisch“ beschreibt. Häuserschluchten und Straßenszenen, in denen sich einzelne Figuren verlieren, sind wiederkehrende Motive der Reihe „Brooklyn Diary“, die 2018 während einer Studienreise nach New York entstanden ist.

Von Auflösung und Offenheit

Hier wie in anderen Großstadtszenen treffen scharf konturierte Details auf abstrakte, teils gestisch gefasste Elemente. Auflösung und Offenheit, aber auch der Reiz des Morbiden sind zentrale Begriffe ihrer Kunst. „Es darf ins Abstrakte kippen“, sagt Barbara Kirsch. „Denn es geht es mir immer auch um die Auseinandersetzung mit Strukturen und Flächen.“

Heiligendammer Straße 15. Bis 25. Juli. Fr+Sa 15-18 Uhr, So 12-18 Uhr