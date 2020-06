Ein Kreis hat sich geschlossen

Kiel

Tomohiro Takada: Als ausstrahlungsstarke Bühnentype, als sympathisch gewitzter Künstler und vor allem als Belcanto-Stilist mit balsamisch schön strömender Stimme ist er ohne Frage eine Ausnahmeerscheinung.

Freude und Wehmut halten sich die Waage

„Für einen Künstler ist das ’größere’ Haus natürlich immer gerne gesehen“, verteidigt Takada seinen Wechsel, „aber meine Gefühle sind tatsächlich eher als ’halb/halb’ einzuordnen, Freude und Wehmut halten sich die Waage. Denn ich habe mich und meine Stimme hier sehr positiv entwickeln können. Außerdem fühlt sich meine Familie hier zu Hause. Alle drei unserer Kinder, inzwischen zwölf, zehn und sieben Jahre alt, sind in Kiel geboren ...“ Wegen der Corona-Krise sei es besonders schwierig zu entscheiden gewesen, ob er sich vielleicht erstmal eine Zweitwohnung in Karlsruhe nehmen sollte. „Aber die Luftveränderung in Süddeutschland wird alle voranbringen. Und zusammen zu leben ist dann für mich doch zentral wichtig“, so Takada.

Verdis Posa in Don Carlo als Schlüsselpartie

Alle Kieler Partien bildeten nach seiner Einschätzung wichtige Erfahrungswerte. „Aber ich erinnere mich immer noch besonders an den Posa in Verdis Don Carlo gleich in der zweiten Saison. Ich hatte nämlich bis dahin eher Probleme damit, ganze Verdi-Partien durchzuhalten. Schritt für Schritt hat sich das positiv entwickelt. Ich entdeckte eine neue Technik für mich, die Kräfte einzuteilen, die Dichte über die volle Länge garantieren zu können. Das war spürbar eine neu erklommene Etage.“ Und dann sei in der dritten Saison auch noch der Beckmesser in Wagners Meistersingern dazugekommen ... Sehr lang, sehr viel Text, schauspielerisch so viel zu machen. Mein Kopf war übervoll damit. Das war ein Riesenschritt – und öffnete mir alle Türen zu attraktiven anderen Partien.“

Vom lyrischen Bariton zum Kavalierbariton

Das war der Wunsch: sich durch Herausforderungen vom lyrischen Bariton zum Kavalierbariton zu entwickeln. „Das hat auch deshalb so gut in Kiel geklappt, weil Operndirektor Reinhard Linden und GMD Georg Fritzsch mir diese Chancen eingeräumt haben. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Anders als man denken sollte, spielte Fritzsch als designierter Generalmusikdirektor am Badischen Staatstheater jetzt beim Engagement nur eine Mittlerrolle. Zwar hatte er Takada grundsätzlich gefragt, ob nicht ein A-Haus der logische Karriereschritt sein müsste und ihn als Gast für die in Karlsruhe unter seiner Leitung geplanten Schweigsamen Frau von Richard Strauss engagiert.

Operndirektorin von Karlsruhe hörte Takada in Kiel

Doch der entscheidende Impuls für ein Festengagement in der oberrheinischen Barockstadt kam von der Operndirektorin Nicole Braunger, die ohne Takadas Wissen in Kiel zumindest die Aufführung von Korngolds Die Tote Stadt, möglichweise auch Donizettis Lucia besucht hat, um ihn zu hören. Außerdem sah sie den Kieler Kammersänger am 8. März: Da war er in seiner Heimat Japan an einem Live-Stream beteiligt, sang den Gunther in Wagners Götterdämmerung. „Trotz der Zeitverschiebung von acht Stunden hat sie sich das ganz früh morgens angesehen. Ich hatte somit nichtmal ein Vorsingen in Karlsruhe, sondern fand auf dem Rückflug nach Europa plötzlich eine Mail vom Badischen Staatstheater vor, die mir herzlich zum Festengagement in Karlsruhe gratulierte. Zuerst dachte ich an einen Scherz ...“, lacht Takada.

Gegenangebot aus Kiel : Festanstellung im Dauerengagement

Zu Hause im Philosophenviertel winkte ihm ein hochattraktives Gegenangebot: Das Theater Kiel bot ihm weiterhin eine Festanstellung im reizvollen Status der Unkündbarkeit an. „Aber für mich spielt diese Chance, auf Dauer bleiben zu können, keine so entscheidende Rolle, denn ich plane irgendwann definitiv die Rückkehr nach Japan.“ Das habe ganz private Gründe, tiefverwurzelt in der Tradition: „Ich bin der älteste Sohn meiner Eltern und muss die Familie übernehmen.“ Als Sänger und vielleicht irgendwann als Hochschullehrer will Takada deshalb die Kontakte nach Japan pflegen. Das lässt sich gut an: Im kommenden Mai soll er am Nationaltheater in Tokio den Posa in Verdis Don Carlos singen.

Wunschpartien für den ehemaligen Beckmesser

Wunschpartien? Der Germont in Verdis Traviata kommt in Karlsruhe gerade recht. „Und wenn meine Stimme noch dunkler und dramatischer wird, spricht nichts gegen den Wotan, allemal der im Rheingold. Der Tristan-Kurwenal, Telramund in Lohengrin – alles am Horizont. „Nur nicht der Beckmesser“, lacht Takada, „das ist zuviel von allem.“ Und zur Not gibt es ja immer die Tote Stadt. Das Wähnen und Sehnen des Frank war (zufällig?) die allerletzte Partie, die Tomohiro Takada kurz vor dem Corona-Shutdown in Kiel singen konnte. So schloss sich ein Kreis.

Die Abschiedsgala am 27. Juni in der Oper Kiel ist bereits ausverkauft, Restkarten für die Wiederholung am 28. Juni. www.theater-kiel.de