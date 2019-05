Freiburg

Der 52-jährige Coon, der 1993 in der Nachfolge von Linda Bang eintrat, war auch als Arrangeur aktiv gewesen. Das Raschèr Saxophone Quartet, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, war in der Kieler Ära von GMD Georg Fritzsch etliche Male mit den Philharmonikern zu erleben – von 2004 bis 2007 sogar als „Soloists in Residence“. Bei den Kieler Philharmonischen Konzerten zuletzt im April konnte Coon beim erneuten Gastspiel der Raschèrs schon nicht mehr dabei sein.

Von Christian Strehk