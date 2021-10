Gesellschaftliche Missstände prangerte die 1970 gegründete Rockband Ton Steine Scherben in ihren Songtexten an. Ein Trio mit dem in Kiel geborenen Scherben-Gründungsmitglied und Bassisten Kai Sichtermann singt die alten Lieder noch heute – und baut auf den Veränderungsdrang der jungen Generation.