"Die Kraft, die Energie, der Groove hat uns überzeugt", sagte Michael Adamska, IB.SH-Vorstand und Mitglied der fünfköpfigen Jury. Vincent Niessen ist ein hochtalentierter Bassist, der sowohl am Kontrabass als auch am E-Bass beeindruckende Musikalität beweist und ein ideales klangliches Fundament für jede Band legt." Der schwedische Posaunist Nils Landgren, Künstlerischer Leiter der Jazz Baltica und ebenfalls Jurymitglied, lobte Niessens "großes Potenzial als Musiker". Er habe ihn als Musiker der Bigband des Ostseegymnasiums Timmendorf kennengelernt und mit ihm musiziert. "Ich bin sehr glücklich und stolz, dass jemand, den ich kenne, den Preis bekommen hat. Und vielleicht kommt ein Tag, an dem er Jazz Baltica übernimmt."

Stones-Konzert entschied für Bass

"Ich bin überwältigt und dankbar", sagte Niessen. "Das Geld ist eine Hilfe, aber es das ist eine Chance, die mir hier gegeben wird, diese Musik in der Zukunft professionell ausüben zu können. Solche Preise haben einfach einen hohen Stellenwert in unserer Jazz-Welt." Gestartet als Bassist ist der mit 13 Jahren. Er hatte ein wenig Klavier gespielt und klassisch gesungen (bis zum Stimmbruch), da zeigte ihm sein Vater den Mitschnitt eines Rolling-Stones-Konzerts und den E-Bass, und für Vincent stand fest: "Ich möcht' E-Bass anfangen." Allerdings spiele er heute deutlich häufiger Kontrabass, schätze aber beide Instrumente gleichermaßen. Kurze Pause nach der Frage zu Vorbildern, dann zählt er auf: Ron Carter, Scott LaFaro, Charlie Haden, Jimmie Blandon, Irael Crosby, Jaco Pastorius."

Der IB.SH-JazzAward wird am Freitag, 21. Juni 2019,m um 18 Uhr auf der Hauptbühne im Saal des Maritim Hotels in Timmendorfer Strand von Michael Adamska an Vincent Niessen überreicht. Bei der Jazz Baltica wird Niessen am Sonntag, 23. Juni, um 18.30 Uhr auf der Open Air Bühne in der Konzertmuschel auftreten.