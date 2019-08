London

Vor 50 Jahren entstand eines der wohl bekanntesten Fotos der Musikgeschichte: Die Beatles überquerten am 8. August 1969 die Londoner Abbey Road für das Cover ihres gleichnamigen Albums - und machten den Zebrastreifen damit berühmt.

Der meistfotografierte mit weißen Balken markierte Fußgängerüberweg der Welt war deshalb am Donnerstag wieder Anziehungspunkt Hunderter Beatles-Fans. Den Zebrastreifen bei den Londoner Abbey Road Studios überqueren seit Jahren ohnehin täglich viele Touristen und posieren dabei für Fotos ähnlich wie John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney und George Harrison weiland für das Cover des Albums „Abbey Road“.

50 Jahre “Abbey Road”-Foto der Beatles : Fans kamen kostümiert zum Zebrastreifen

Das 50-jährige Jubiläum war Anlass für etliche Fans, kostümiert und gestylt wie die Fab Four das Ereignis nachzustellen, das Fotograf Iain MacMillan um 11.35 Uhr Londoner Zeit am 8. August 1969 festhielt. Auch 50 Jahre danach sorgten der magische Name der Beatles und ihr Vermächtnis für einen kleinen Stau, aber auch für Volksfeststimmung am historischen Zebrastreifen.

RND/dpa/AP