Neun Kurzfilme gingen Sonnabend beim Filmfest SH ins Rennen. Den mit 2000 Euro dotierten Gesa-Rautenberg-Preis vergab die Jury an „In Zeiten der Teleportation“ von Henning Pulß. Der von der PSD Bank gestiftete Publikumspreis in Höhe von 2000 Euro ging an „Boje“ von Andreas Cordes und Robert Köhler.