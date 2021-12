Kiel

Die in Stuttgart lebende Stella Schober gönnt sich mit ihrer Freundin eine Auszeit in Kiel. Sie sei so froh darüber, dass die hiesigen Bühnen wieder bespielt würden, erzählt sie. Deswegen habe sie die Opern-, Theater- und Kino-Karten der vergangenen Wochen auch aufgehoben. Sie möchte später Dramaturgin werden. Nun ist sie in der Mensa des Studentenwerks gespannt auf die wegen der Pandemie schwer gebeutelten und mehrfach verschobenen Inszenierung der Theatergruppe LiLa von Jean-Paul Sartres Stück „Bei geschlossenen Türen“.

Drei Tote treffen sich, dort, wo sie die Hölle vermuten. Undurchsichtige Dienerinnen und Diener (Stefan Greiner, Asita Roustai, Jonas Niemann) schließen sie hier ein. Die Tür fällt ins Schloss. Und das Spiel beginnt.

Kraftvoll auf den Brettern

Niemand ist daran allerdings aus Versehen beteiligt. Da ist Garcin, der nicht nur seine Frau misshandelt hat, sondern sich auch als Feigling bei seinen Verpflichtungen gegenüber dem Staat entpuppte. Er wurde daraufhin erschossen. Als Darsteller gelingt es Steven Statz, seinem Charakter viel Tiefe zu verleihen, und der Weg zum Mitleid ist da nicht allzu weit. Ähnlich ist es mit der Figur Estelle. Sie ist eine Kindsmörderin, um mit ihrer Tat den Geliebten in den Wahnsinn zu treiben.

Laura Giza nimmt man in ihrer Rolle die Verzweiflung und Sehnsucht nach einem Glück, das ihr Leben offenbar nicht bereit hält, jederzeit ab. Und dann ist da noch Inès, die bei einem Racheakt der von ihr verführten Florence zu Tode gekommen ist. Patricia Moresmau bringt die lesbische, erotisch aufgeladene, aber in jeder Beziehung selbstbewusste Frau extrem kraftvoll auf die Bretter.

Niemand hat mehr etwas zu verlieren

Trotz der räumlichen Distanz der (inter-) agierenden Figuren, die Corona-bedingt das Inszenierungsmuster prägt, „leben“ hier Menschen, die eigentlich tot sind. Sie begegnen sich als Personen, deren Geschichte nach dem irdischen Ableben fortlebt. Als Gegensatz dazu konzipieren Sandro Böhm und Regisseurin Line Sluyter-Gäthje einen sachlich kalten, penetrant elektrisch beleuchteten Raum weit jenseits des Höllenfeuers, das etwa Dante im Teil „Inferno“ seiner „Göttlichen Komödie“ entfachte.

Gleichwohl: Niemand hat mehr etwas zu verlieren. Schlechter als gestorben zu sein und in der Hölle zu schmoren geht wohl kaum. Also raus damit. Gegen den Anderen und gegen sich selbst. Allerdings zeigt die Inszenierung von Line Sluyter-Gäthje auch, dass hier Annäherung und Menschlichkeit so verzweifelt probiert werden: Tanz, Verführung, Provokation... Hauptsache eine Reaktion des Anderen. Das Stück ist dicht, intensiv und lässt auf ganz ungewöhnliche Weise Nähe zwischen den Figuren entstehen, die sich ja eigentlich auf Abstand bekriegen.

Weitere Vorstellungen am 12., 17. und 18. Dezember 2021 sowie 14. und 15 Januar 2022 (jew. 20 Uhr) auf der Bühne im Großen Speisesaal der Mensa 1 des Studentenwerks Kiel. Karten und Infos: Tel.: 0431 8816137, www.studentenwerk.sh