Kiel

Die Bühne steht nicht mehr an der Längs-, sondern der Querseite des Areals. Was verhindert, dass der Sound sich wieder an den Mauern der historischen Seefestung brechen kann, sondern Richtung Bäume schallt. Außerdem bietet sich so mehr Platz auf der Wiese, können diesmal maximal 350 Gäste die Bands erleben. Seit zwei Wochen läuft der Verkauf der personalisierten Zehner-Tickets für die mit Bänken ausgestatteten, „Gehege“ getauften Abteilungen.

Ab 23. Juni auch Fünfer- und Zweier-Tickets

Laut Plattenmonster-Geschäftsführer Claudius Carstens sind rund 50 verkauft. Kieler Schloss und die Kieler Pumpe leihen ihnen Stühle, sodass Publikum nun auch paarweise platziert werden kann. „Wir können jetzt bei gleicher Kapazität ein paar Zehner halbieren und Fünfer- und Zweier-Tickets anbieten.“ Die sind ab 23. Juni online auf der Festival-Homepage zu haben.

Auch Fatoni und Edgar Wasser treten auf

Den Auftakt markiert am 3. Juli der Hamburger Electro-Act Extrawelt, bestehend aus den Produzenten Wayan Raabe und Arne Schaffhausen. Unterstützt werden sie vom DJ-Team Kolect, das auf dem Wilwarin Festival die Electro-Stage organisiert und im Luna Club als Resident-DJs auflegt – wenn gerade mal kein Corona ist. Fatoni und Edgar Wasser (17. Juli) präsentieren ihr gemeinsames Hip-Hop-Album "Delirium", das im Mai auf Platz vier der deutschen Charts einstieg, danach steht Marc Wolf vom Luna mit Kollege Rudini aus Hamburg am DJ-Pult.

Hansa48 feiert 40-jähriges Jubiläum nach

Am 23. Juli feiert die Hansa48 beim Festungssommer dann doch noch ihr 40-jähriges Jubiläum nach mit dem schwedischen Neo-Swing-Kollektiv Cats and Dinosaurs, der Hamburger Soul-Sängerin Moyo Ray und der Kieler Punk-Schlager-Band Spielo. Drei Acts werden auch am 24. Juli geboten: Akne Kid Joe aus Hamburg mit einem Mix aus Classic-Rock, Punk und NDW, die Flensburger Indie-Pop-Band Salamanda und die punkige Kieler Country-Bluegrass-Combo The Ford Broncos. Waving The Guns rappen am 31. Juli, den Support übernimmt Presslufthanna. Der Act am 10. Juli ist noch nicht in trockenen Tüchern und wird beizeiten nachgereicht.

Live-Programm von 20 bis 24 Uhr

Live-Programm ist von 20 bis 24 Uhr, mit einer Einlasszeit von anderthalb Stunden. Probleme mit der Nachbarschaft habe es so gut wie gar nicht gegeben im vergangenen Jahr, erzählt Carstens. „Die waren eigentlich total lieb. Einer hat gesagt: Ja, war auch schon mal schöner auf meiner Terrasse.“ Auch auf dem Gelände sei es durchgängig friedlich zugegangen – und die Polizisten, die immer mal wieder nach dem Rechten schauten, hätten auch mal ein bisschen der Musik gelauscht.

Keine Tests, keine Masken in den Gehegen

Nachweise negativer Corona-Tests seien nicht nötig. In den Gehegen herrsche auch diesmal wieder keine Maskenpflicht, ansonsten schon, etwa beim Getränkekauf an den Ständen, an denen insbesondere regionale Bio-Produkte angeboten werden. Auf dem Gelände werde es kein Besteck oder Geschirr aus Plastik geben.

Gefördert aus Sonderfonds "Kiel hilft Kiel"

„Streckenweise mal 'ne Standleitung“ habe er zu Kerstin Gade vom Referat für Wirtschaft der Stadt Kiel gehabt, erzählt Carstens lachend. Ohne die erneute finanzielle Unterstützung aus dem Sonderfonds „Kiel hilft Kiel“ hätte das Festungssommer-Projekt nicht pandemiegerecht und zu erschwinglichen Eintrittspreisen gestemmt werden können. „Es ist einfach klar, dass die Musik- und Veranstaltungswirtschaft für die Stadt unglaublich wichtig sind“, sagt Gade. „Zum einen als Wirtschaftsfaktor, zum anderen aber auch als attraktiver Standortfaktor.“

Infos und Tickets unter www.plattenmonster.com