Der Fragensteller

Kiel

„In der Kirche dauert es immer länger ...“, staunt Ben Becker zum Schluss, nach vielleicht 75 Minuten, mitten hinein in die Jubelstürme. „Aber ich habe gekämpft – wie immer“. Hat er. Mit diesem knurrenden Bass, den er stets aus tiefster Tiefe zu holen scheint und der den Raum bis in den letzten Winkel füllt. Mit seiner wuchtigen Physis und einer dabei erstaunlichen Katzenhaftigkeit.

Zwischen Himmel und Hölle

Für Kirchenstimmung sorgt die Projektion eines Kirchenfensters und ein mit rohem Strich gemalter, blickloser Jesus am Kreuz. Das mit dunkel dröhnendem Doom unterlegte Orgel-Intro bringt die Technik an ihre Grenzen, öffnet aber schon mal den Zwiespalt von Himmel bis Hölle.

Und Ben Becker ist Judas, der „Schacherer“, der Jesus für 30 Silberlinge ans Kreuz geliefert hat. Der Verräter und Selbstmörder, der hier zur Gegenrede angetreten ist. Mit dem Evangelisten Matthäus, der Judas‘ Rolle offener darstellt, und mit einem Ausschnitt aus Amos Oz‘ Roman Judas (2014), der die Figur am letzten Abend vor dem Selbstmord begleitet – resigniert, geschlagen, fertig mit der Welt und Gott. Becker liest das sehr klar und zurückgenommen, lässt dem Zwiespalt Raum und der Tragik des enttäuschten Gläubigen, der sich vielleicht von Jesus nichts weniger als das letzte Wunder, die Überwindung des Todes erhofft hat.

Das Ereignis ist Beckers Jens-Monolog

Walter Jens‘ Monolog Ich, ein Jud ist nach diesem Prolog das eigentliche Ereignis des Abends. Das weiße Leinensakko hat Ben Becker gegen einen langen Staubmantel getauscht. So tigert er über die Bühne um die lange, aus der Balance gekippte Tafel, die wohl vom Abendmahl übriggeblieben ist. So taucht er nochmal ein in die Geschichte am See Genezareth, den Schrecken der Kreuzigung auf dem Berg Golgatha – und die Frage, ob er wohl die Wahl gehabt hätte. Und Jesus damit womöglich als Rentner in Galiläa eines stillen natürlichen Todes gestorben wäre, der Holocaust ungeschehen geblieben.

Becker lässt ihn hadern und Logik einfordern. Schillert zwischen kühler Analyse und wütender Anklage. Ist Täter und Opfer zugleich. Und mit wildem Zorn taucht er ins Johannes-Evangelium, entlarvt den Lieblingsjünger als Judenhasser, seine Darstellung als Wurzel des Antisemitismus. Eine Litanei zwischen Enttäuschung, Wut und Trauer ist das, durch die sich Ben Becker so lässig wie konzentriert kämpft. Gedrückt von der Last der Verantwortung und der Ungewissheit. Aber auch beseelt von der eigenen Bedeutung und dem Buddy-Gefühl für Jesus, dem er irgendwann zu verstehen gibt: „Mein Herr hatte es leichter als ich …“

Ein Judas, der ganz klein werden kann

Seit 2015 ist der Schauspieler mit dem Projekt unterwegs; 2017 wurde ein Film daraus. Die breitbeinig ausgestellte Männlichkeit, schon lange so etwas wie Beckers Markenzeichen, hat er nicht abgelegt – aber sie ist hier nicht mehr so dominant. In seinem Pathos und Selbstmitleid kann dieser Judas auch sehr klein werden unter dem Bild von Jesus am Kreuz. „Nein. Nein. Nein“, wiederholt Becker zum Schluss und lässt ihn stehen, verloren, aber gewiss – Judas, der Fragensteller.