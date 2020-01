Die menschlichen Seiten des Fußballs

Kiel

„Der Fußball war früher nicht besser – aber menschlicher“, meint der fußballverrückte Ben Redelings. Und so liegen die „Geschichten, die erzählt gehören“ auch schon einige Jahre zurück, sind aber in der Tat als legendär zu bezeichnen. Mit vielen der Protagonisten aus der Welt des runden Leders hat Redelings persönlich gesprochen und einige Dönekes in seinem Buch " Fussball. Die Liebe meines Lebens" zusammengetragen.

Redelings parodiert Walter Eschweiler

Dabei geht es nicht nur um Spieler-, sondern auch um Schiedsrichtertypen wie Walter Eschweiler. Der ging bei der WM 1982 nach dem Zusammenprall mit einem peruanischen Spieler k.o. und blieb 20 Sekunden bewusstlos auf dem Rasen liegen, um dann „wie von der Tarantel gestochen“ aufzuspringen. Der Grund dafür sei, so habe Eschweiler erzählt, dass sich ihm eine Frau im weißen Kittel genähert und mit den Worten: „Hello, I’m a doctor for animals!“ vorgestellt habe. Eschweiler selbst war offensichtlich häufig zu Scherzen aufgelegt; so soll er mitten in einem Spiel dem ballführenden Willi „Ente“ Lippens im Laufen zugerufen haben: „Wilhelm, isch glaub, deine Frau betrügt uns!“ Den rheinländischen Akzent und die Fistelstimme Eschweilers parodiert Ben Redelings gekonnt, seine eigene westfälische Herkunft ist ihm anzuhören, aber das gehört bei so einer kneipentauglichen Fußball-Plauderei irgendwie dazu.

Uwe Stöver mit dem "Schuss wie ein Ackergaul“

Es geht an diesem Abend explizit wenig um Hintergründe, Biografien oder die Frage, was den Fußball so faszinierend und für viele bedeutend macht; das meiste erklärt sich von allein. So hat Redelings seine Kinder so gezeugt, dass sie möglichst in der Sommerpause zur Welt kamen – mit Erfolg. Der 44-Jährige ist Anhänger des VfL Bochum; da ist nicht jedes Spiel ein Genuss, „aber das Drumherum ist immer schön“. Uwe Stöver, der heutige Sportdirektor von Holstein Kiel, sei übrigens als Spieler in Bochum legendär: Schon an der Mittellinie habe man ihn mit „Zieh!“ zum Torschuss aufgefordert, denn „der hatte einen Schuss wie ein Ackergaul.“

Die zweite Halbzeit auf 32 Minuten verkürzt

Ein weiteres Thema ist Fußball und Bier. Für viele Fans nach wie vor untrennbar verknüpft („Viel Spaß im Stadion! Und trink nicht so viel!“ „Ja, watt denn nu?“); galt das früher auch für Spieler oder Schiedsrichter wie Wolf-Dieter Ahlenfelder. Seinetwegen ist die zweite Hälfte dieses Abends nur 32 Minuten lang, denn nach dieser Zeit pfiff der betrunkene Ahlenfelder 1975 die erste Halbzeit des Spieles Werder Bremen – Hannover 96 ab. Er setzte die Partie dann aber fort, genau wie seine Karriere: Er leitete trotz dieses Vorfalls, heute undenkbar, 106 Bundesligaspiele.

Von harten, aber herzlichen Typen

Ben Redelings plaudert locker drauflos, fragt nach Lieblingsvereinen, lässt Fangesänge zu Ende singen und berichtet noch anekdotenreich aus dem Kickerleben von harten, aber herzlichen Typen wie Ansgar „der weiße Brasilianer“ Brinkmann, Uli „die Axt“ Borowka oder Thorsten „the Brain“ Legat („Der Klügere lässt nach“). Man hätte gern noch eine Nachspielzeit gehabt, aber die gibt’s vielleicht beim nächsten Mal.

Mehr Kultur aus der Region hier