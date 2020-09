Kiel

Vor der „Pizzicato-Polka“ als Strauß-Zugabe hat Kiels Generalmusikdirektor Benjamin Reiners den Paukenschlag für Promis der Kategorie Oberbürgermeister parat. Wer von ihnen mal die Kieler Philharmoniker dirigieren möchte, könne sich dieses Privileg bald erkaufen. Damit weiter Geld in das vom „Förderverein Konzertsaal am Kieler Schloss“ unterstützte Unterfangen fließt, einen nennenswerten bürgerlichen Beitrag zur Finanzierung der stilgerechten Sanierung der Kulturstätte beizutragen.

Benefizkonzert zusätzlich zur 100.000-Euro-Spende der Stadtwerke

Bis dahin ackern die Philharmoniker an diversen Orten für das Thema. Als Dank für den 100000-Euro-Scheck der Stadtwerke Kiel spielten sie im erstaunlich konzerttauglichen Casino der Institution in Hassee ein Benefizkonzert mit populären Werken. Viel Energie ist tatsächlich garantiert, wenn Reiners unter dem Motto „Phil Energie“ dirigiert.

Hochspannung im erstaunlich gut geeigneten Stadtwerke-Casino

Da gewinnt Griegs heikle „Holberg-Suite“ deftig an Volt und Ampere, wirbelt der ganz junge Mendelssohn in einer seiner „Streichersinfonien“ geradezu gasförmig. Vor allem aber treten auf der Hörbühne von Mozarts „Kleiner Nachtmusik“ viele Bühnengestalten wunderbar plastisch und offensiv ins Rampenlicht des Energieanbieters. Das kriegen die Promis wohl so nicht hin – egal wie viel Geld sie dafür spenden.

