Britten ohne Biss

„Die Jahreszeiten wandeln sich: Frühling, Sommer, der fruchttragende Herbst, der zornige Winter tauschen das gewohnte Kleid, und die verwirrte Welt, je mehr dies fortschreitet, kann sie nicht mehr unterscheiden.“ Was sich so anhört wie ein Kommentar zum aktuellen Klimawandel ist ein Zitat aus Benjamin Bittens „A Midsummer Night‘s Dream“, der auf Shakespeares gleichnamigem Drama basiert.

Sommernachtstraum nach Shakespeare

In dieser Oper treffen zwei Liebespaare in einem Zauberwald auf Elfen und deren König Oberon, werden von dessen dienstbarem Geist Puck immer wieder in die Irre geführt und erleben in dieser Mittsommernacht allerlei höchst wunderliche Dinge. Dasselbe gilt auch für die fünf tapsigen Handwerker, die ein Schauspiel im Wald proben wollen. Sie alle werden auf magische Weise von amourösem Verlangen mal geplagt und mal beglückt, je nach Situation. In der undomestizierten Welt des Waldes wird die Macht der Liebe von ihnen in allen Aspekten erfahren: da gibt es abgründige erotische Möglichkeiten und Grenzüberschreitungen des Bewusstseins und Deformationen der Moral. Tabus werden hinweggefegt, wenn Partnertausch und animalische Sinnlichkeit um sich greifen.

New Yorker Regisseur Ted Huffman

Der New Yorker Regisseur Ted Huffman hat jedoch eine eher romantische, harmlosere Sicht von Brittens Oper auf die Bühne der Deutschen Oper gebracht. Er lässt die Elfen schwarzweiß gekleidet auftreten, da sie, wie er es begründet, unsichtbare Schattenwesen sind. Der indische Knabe, um den der Streit zwischen Oberon und Tytania entfesselt wird, ist hier ein kleiner, ganz in blau gekleideter Junge mit einem Plüschhäschen, also keineswegs ein von Oberon sexuell begehrter junger Mann, wie das in der Bremer Oper zu sehen war. Und wenn sich Tytania in den als Esel verzauberten Bottom verliebt, dann streichelt sie ihm die Ohren als Zeichen ihrer Zuneigung. Noch nicht einmal andeutungsweise geht es in dieser prüden Inszenierung erotisch zu.

Sommernachtstraum in Hannover wesentlich spannungsvoller

Da denkt man gerne an den „Sommernachtstraum“ in Hannover zurück, wo es Szenen mit einer angetörnten Feenkönigin gab, die sich lasziv mit dem gewaltigen Phallus des Esels vergnügte. Für Ted Huffman sind Oberon und Tytania ohnehin keinem Geschlecht zuzuordnen, weswegen die Feenkönigin auch einen Lippenbart trägt und der Countertenor des Oberon allemal androgyn wirkt.

Trostlose Aufmachung der Bühne

Die Bühnenbildnerin Marsha Ginsberg hat den weiträumigen Bühnenboden während der ersten beiden Akte einfach nur grau gelassen; eine Mondsichel und ein wolkenähnliches Gebilde sind die einzigen Requisiten – ein bemerkenswert trostloser Anblick! Im letzten Akt ist dann das Einheitsgrau gegen Rot ausgetauscht. Einige Stühle für die Zuschauer der burlesken „tragischen Komödie“ lockern das Bild auf. Das Drama um Pyramus und Thisbe mit drolligen und riesengroßen Puppen ist dann aber von unwiderstehlicher Komik. Freilich ist Bittens geniale Musik, diese witzige Klangrevue verschiedener Epochen, stets ein Garant für Extraapplaus.

Gute Stimmen mit Oberon und Tytania als Spitze

Von den insgesamt guten Sängern verdienen der wohlklingende Countertenor James Hall als Oberon und die in den Höhen sichere Siobhan Stagg als Tytania ein besonderes Lob. Der Puck des schottischen Schauspielers Jami Reid-Quarrell, der schon in Hannover in dieser Rolle begeistern konnte, ist dank seiner Akrobatik in luftiger Höhe und seiner sprachlichen Geschliffenheit eine besondere Attraktion in dieser Inszenierung.

GMD Donald Runnicles gemäßigt am Pult

Donald Runnicles ist ein ausgewiesener Britten-Verehrer, der sich mit dem Orchester der Deutschen Oper der Konzeption des Regisseurs anpasst und über so manche Schärfen in der Partitur hinweggeht. Dem Publikum hat diese harmlose, teils drollige, teils romantisierte Deutung durch Huffman und Runnicles gut gefallen.

