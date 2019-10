GMD: Kochlöffel statt Dirigierstab

Kiel

„Wir wollen jetzt nur nicht hoffen, dass er in die Gourmet-Küche abwandert ...“, schwärmen die restlos begeisterten Katharina und Enno Willms. Die Fähigkeit dazu bescheinigt das Ehepaar Kiels neuem Generalmusikdirektor uneingeschränkt: Sie waren am 16. Oktober als Essensgäste bei Hobbykoch Benjamin Reiners geladen, weil sie den Hauptgewinn „Phil kocht“ bei der philharmonischen Tombola zugunsten der Konzertsaal-Renovierung am Kieler Schloss gewonnen hatten.

Treue Abonnenten der Philharmoniker

Es hat wahrlich die Richtigen getroffen: Willms sind seit Jahrzehnten treue Abonnenten der Philharmoniker, der Musikfreunde-Mozart-Konzerte und in der Oper. Dass sie bei der Verlosung auch noch einen philharmonischen Bayrisch-Kurs, Pauken-Unterricht und den Besuch einer Musikalischen Matinee in der Kunsthalle gewonnen haben, rundet das Bild. Wer viel wagt, gewinnt oft viel, heißt es in der Zauberflöte.

Fünf-Gänge-Menü auf Gourmet-Stufe

Das Fünf-Gänge-Menü (mit Zweierlei vom Matjes, Maronen-Thymian-Suppe mit Parmesantalern, Seezunge Sole Véronique, Filet von der Holsteiner Färse in Kardamombutter sowie Dessert) sei die Krönung eines wunderbaren Abends mit dem reizenden Musiker-Ehepaar gewesen – inklusive Tafelmusik, denn die Sängerin Magdalene Harer und ihr Mann Benjamin Reiners entschlossen sich spontan zu einem Ständchen.

Organisationstalent des GMD

Katharina Willms war zusätzlich vom Organisationstalent des GMD beeindruckt, der nicht nur gekonnt in der Küche wirbelte, sondern auch am Essen teilnahm. „Als Hausfrau kann ich wirklich beurteilen, was das bedeutet.“