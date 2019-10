Kiki Sauer: "Wir glauben an Aufbruch"

Kiel

Das Album habt ihr in Anspielung auf das berühmte Chanson „Le temps des cerises“ aus der Zeit der Pariser Kommune benannt. Kämpferisch wirken die kirschroten Boxhandschuhe auf dem Cover. Glaubt ihr an die Diktatur des Proletariats?

Kiki Sauer: Wir glauben an Veränderung und Aufbruch. Im Moment passiert wahnsinnig viel und geht in eine Richtung, wo wir obskurerweise Bezüge gefunden haben – nicht nur zu Pariser-Kommune-Zeiten oder was 1871 auch schon mal in manchen Dingen ähnlich war. Immer wenn Aufbruch- und Umbruchzeiten sind, wirbelt das alles durcheinander und man muss damit umgehen. Was wir hier in Berlin mitbekommen, auch im Bezug zur Pariser Kommune, ist die starke Auseinandersetzung damit, wie sich die Stadt verändert. Die Schichten verändern sich, die Werte. Ich weiß nicht, wie es in Kiel ist.

Nun, vielleicht nicht ganz so ... lebendig.

Hier bei uns zeigt sich das ganz krass. Ich komme aus Westberlin, bin irgendwann in den Osten gezogen, da war der noch im Aufbau. Prenzlauer Berg. Wie sich das die letzten zehn Jahre verändert hat, nicht nur vom Stadtbild, auch von der Bevölkerungsstruktur her – enorm! Noch mal zur Diktatur der Proletariats: Das ist ja schon aus der Zeit gefallen. Heute beschäftigt man sich mit vielen anderen Dingen, die sehr eingreifend sind in die Lebensverhältnisse.

Wusstest du, dass es eine französische Modemarke namens „ les temps des cerises“ gibt?

Der Song ist in Frankreich sehr populär, jeder Künstler kann den sofort vorsingen oder hat ihn interpretiert, von Catherine Deneuve bis Benjamin Biolay. Die Franzosen machen immer etwas sehr Eigenes: Sie nehmen das als Bild und lassen sich vor allem überhaupt nicht unterkriegen. Die Pariser Kommune ist ja niedergeschlagen worden und da sagt man: Ja, aber so was passiert nun mal im Leben und fängt halt wieder neu an, geht dem Ganzen positiv entgegen – und bei der Liebe ist das genau so. Ich liebe diese Haltung sehr, die deutsche ist ja manchmal sehr frustriert: Wir können da ja gar nichts machen ...

Der zum Titel passende Opener „Unterm Kirschbaum“ ist ja auch eher flockig als kämpferisch. Oder gibt’s einen Subtext?

Nee, ich glaub’, das hast du gut interpretiert. So soll’s auch sein. Man kann eine Ernsthaftigkeit auch sehr beschwingt und fröhlich an den Tag legen. Wir haben ja sehr, sehr viel in Frankreich gespielt, dort hat man uns oft gesagt: Ihr habt was Ernstes und gleichzeitig ist es wahnsinnig schön. Wir haben von deren Mentalität viel mitgenommen, es schwingt bei uns immer mit.

Ja, eine gewisse Besinnlichkeit und Melancholie. Doch ganz oft geht es um Liebe. Harmonie als positiver Gegenentwurf zur grassierenden Verrohung?

Wir probieren, immer sehr bei uns zu bleiben. Das Intime, was wir auch an den Tag legen: Was berührt uns denn? Wir verkaufen ja keine Badewannen. Musik ist etwas sehr Gefühlsmäßiges. Dass wir dann mit diesem Intimen etwas ausdrücken können, was sehr, sehr menschlich ist. Wenn man ein Miteinander haben muss, und das haben wir zwangsläufig, weil wir seit über 20 Jahren zusammen Musik machen. Wir hatten mal eine Tour in Algerien. Die haben gefragt, ob wir politische Lieder machen. Da haben wir einen Moment gestutzt und sagten so: Wir sind eigentlich per se politisch, weil wir uns überhaupt schon so bewegen, wie wir uns bewegen. Dieses Miteinander zeigt, dass man miteinander auskommen muss – in sehr vielen Lebenslagen, an der Basis von allem. Wo gar keine Verrohung mehr stattfinden könnte. Weil: wie denn?

Vor allem ja auch auf euren etlichen Touren. Inspiriert euch das Leben als fahrendes Volk?

Uns hat es immer unfassbar inspiriert. Die Welt kennenzulernen und sich keine Meinung von etwas zu machen, wenn man nicht dagewesen ist. Das haben wir ganz stark gemerkt, ob in China, Israel oder Jordanien. Aber es ist mit so vielen Leuten schon eine ganz schöne Herausforderung, wir sind ja immer so ein kleines Dorf, was unterwegs ist. Hat wahnsinnig viel Energie gekostet, hat wahnsinnig viel Energie gebracht.

Interview: Thomas Bunjes

