Bernd Muhlack: Ein Kieler und seine Liebe zur Kunst aus Afrika

Zu Hause, im Kieler Papenkamp, hatte Bernd Muhlack quasi sein eigenes Museum: afrikanische Kunst, verteilt über drei großflächige Etagen. Von Insidern hoch angesehen, von der breiten Öffentlichkeit praktisch unbemerkt. Nach seinem Tod im Herbst 2020 vermachte der Kieler Unternehmer die über 60 Jahre angewachsene, schon lange millionenschwere Afrika-Kollektion der Lübecker Völkerkundesammlung – die größte Schenkung in der jüngeren Geschichte der Lübecker Museen, wie Prof. Hans Wißkirchen als leitender Direktor des Verbundes sagt. Eine dreiteilige Ausstellungsreihe „Afrika in Lübeck“ basiert in diesem Jahr nun im Wesentlichen auf dem 3500 Kunstwerke umfassenden Muhlack-Nachlass.

Ihren Anfang nahm Bernd Muhlacks Leidenschaft für afrikanische Kunst, als er Anfang der 60er-Jahre als Einkäufer für Edelhölzer von einem Rendsburger Holzhandel an die Goldküste entsandt worden war.

Bernd Muhlack mit einem wertvollen Nagelfetisch aus dem Kongo – den er im Keller verwahrte. Quelle: LF

Er lebte mit seiner Familie 16 Jahre lang in Kamerun und lernte bei den Stämmen im Urwald deren Volkskunst kennen und schätzen. Im Laufe der Jahre entwickelte er einen ausgeprägten Sinn für Qualität. Es sei ihm eben nicht um die „Airport-Kunst“, um für die Massen angefertigte Souvenirs gegangen, „er wollte Qualität“, sagt sein Bruder Rolf (81), der in Kopenhagen lebt. Und so habe er sich, lange wieder in Kiel, über die Jahre „ein fantastisches Vermächtnis“ aufgebaut: Afrikanische Kunst war sein Lebensinhalt“.

Afrika-Sammler Muhlack: Keine Zweifel an Echtheit und Qualität

Beim Kontakt mit den Einheimischen, sagt Bruder Dieter (84) aus Trennewurth/Dithmarschen, habe er, fasziniert von deren gestalterischer Kraft, sein Interesse für Kunst(-handwerk) und Kultur entwickelt. Und später seine Leidenschaft über weitere Afrikareisen hinaus im regen internationalen Austausch gepflegt, während er in Kiel ein Möbelgeschäft und ein Küchenstudio betrieb – und auch danach noch. Er tauschte, handelte und steigerte damit kontinuierlich die Qualität und den Wert seiner Sammlung. Ja, Rolf Muhlack erinnert sich, dass sein Bruder „schlechte“ Stücke, die ihm nicht authentisch genug erschienen, von seinen Handwerkern auch schon mal zersägen ließ... So sind auf ihre Echtheit überprüfte und entsprechend zertifizierte Objekte aus seiner Sammlung vielfach auch in der Fachliteratur vertreten.

Hinter der Regalwand ein Geheimraum mit wertvoller Kunst aus Afrika

Zwei Jahre vor seinem Tod, erzählt Lars Frühsorge, in Preetz geborener Leiter der Lübecker Völkerkundesammlung, habe Bernd Muhlack Kontakt zu ihm aufgenommen und ihn in seine Kieler Wohnung eingeladen. Über 400 Quadratmeter verteilt allerorten afrikanische Kunst: „Hinter einer beweglichen Regalwand im Schlafzimmer verbarg sich ein Geheimraum mit besonders wertvollen Stücken.“

Verborgene Regale mit Kunst aus Afrika. Quelle: LF

In der Kieler Sammlung hätte man das alles nicht unterbekommen – und Muhlack, „ein sehr bodenständiger Mensch“, wollte gern, dass seine beeindruckenden Exponate in Schleswig-Holstein bleiben. Zunächst sprach man über einzelne Leihgaben, schließlich wurde die Schenkung für Lübeck testamentarisch festgehalten.

Bernd Muhlack hat in seinen Afrika-Exponaten gelebt

„Er hat in diesen Dingen gelebt“, beschreibt Frühsorge. Weniger ethnologische Aspekte als vielmehr Ästhetik und Schönheit der Exponate überwiegend aus West- und Zentralafrika seien für Muhlack ausschlaggebend gewesen. Qualität hat ihn beeindruckt: Einzelne Spitzenstücke stellten Millionenwerte dar, ist sich Frühsorge sicher: Menschendarstellungen, Statuen, Masken, überwiegend aus Holz. Muhlack hat viel Geld auch dafür eingesetzt, die Objekte zu erforschen und ihr Alter zu bestimmen – und deshalb als Sammler eine hohe Reputation gehabt. Nicht zuletzt seine akribische Buchführung biete tolle Möglichkeiten, sich wissenschaftlich noch lange weiter mit dem neuen Bestand auseinanderzusetzen.

Afrika allerorten: Blick ins damalige Wohnzimmer von Sammler Bernd Muhlack im Kieler Papenkamp. Quelle: LF

Es sei „vielleicht eine der letzten großen Afrikasammlungen, die es in Europa überhaupt noch in privater Hand gab – und die die afrikanische Kunst nach 1945 in Deutschland überhaupt wieder salonfähig gemacht haben“. Frühsorge sieht die Sammlung als ideales Update: Die Lübecker Afrika-Sammlung beschränke sich weitestgehend auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg – wo, ausdrücklich im Gegensatz zu Muhlacks neueren Exponaten, Raub- und Kolonialkunst durchaus ein Thema sei. Aber da sei man, in Kooperation mit afrikanischen Einrichtungen, mitten in der Aufarbeitung. Auch dieses brennend aktuelle Thema wird in der Lübecker Ausstellungsreihe nicht ausgespart.

Die Ausstellung: „Macht und Magie“ – Kunst und Natur in Lübeck

Der Ausstellungszyklus „Afrika in Lübeck“ ist das seit Jahrzehnten größte Ausstellungsprojekt der Lübecker Völkerkundesammlung, die über keine eigenen Museumsflächen verfügt und deshalb auf den Verbund der Lübecker Museen setzt: Ausgehend von Kunstwerken, vornehmlich aus der Privatsammlung des Kielers Bernd Muhlack, sollen Fragestellungen zu den Themen Natur, Religion, zu den historischen Verbindungen von Afrika nach Lübeck und natürlich auch die brandaktuelle Kolonialismusdebatte aufgegriffen werden.

Afrika in Lübeck: Dr. Lars Frühsorge in der Ausstellung "Macht und Magie" mit einer Hai-Maske der Bidyogo in Guinea-Bissau (20. Jahrhundert) aus der Sammlung von Bernd Muhlack. Quelle: Michael Haydn/Lübecker Museen

Das Thema „Macht und Magie – Tiere in den afrikanischen Kulturen“ behandelt derzeit im Museum für Natur und Umwelt das Verhältnis von Mensch und Tier, bevor es am 22. April im St. Annen Museum um religiöse Kunst geht, und ab 2. September im Industriemuseum Geschichtswerkstatt Herrenwyk um „Afrika in Lübeck – eine Spurensuche“.

Parallel wird unter www.afrika-in-luebeck.de ein partizipatives Onlineprojekt aufgebaut. Bei dieser Spurensuche sollen „Menschen mit und ohne Migrationshintergrund zu Wort kommen, deren Stimmen sonst ungehört bleiben“, so Lars Frühsorge, Leiter der Völkerkundesammlung.

Doch zunächst geht es unweit des Lübecker Domes um Tierskulpturen aus 13 afrikanischen Ländern. Die Exponate zeugten von der besonderen spirituellen Verbindung zwischen Mensch und Tier in den traditionellen afrikanischen Kulturen. So gelten dort etwa Spinnen oder Mäuse als Götterboten und machtvolle Wesen. Zudem sollen die Kunstwerke auch Ausgangspunkt für eine Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen ökologischen Problemen des Kontinents sein - und gleichermaßen Kunst- wie Naturfreunde ansprechen.

