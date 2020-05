Kreative Blüten in der Krise

Osterby

Wenn Ausstellungen geschlossen sind, Märkte nicht stattfinden und Messen abgesagt werden, ist es für Kunstschaffende schwierig, sichtbar zu bleiben. Damit einher gehen fehlende Einnahmen und finanzielle Einbrüche. Aus dieser Situation heraus hat der Berufsverband für Angewandte Kunst eine Online-Initiative gestartet, um ein Forum für aktuell entstandene Werke zu bieten und Solidarität zu üben. Ein Teil des Erlöses fließt in einen Sozialfonds für Künstler, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind.

Bei vielen ist richtig Landunter

Die Osterbyer Keramikerin Susanne Koch unterstützt das Projekt. Sie weiß aus ihrem Kollegenkreis: „Manche haben einen gut verdienenden Partner im Hintergrund, bei vielen aber ist richtig Landunter“. Auch Nebenverdienste für manche Kreative über Volkshochschul-Kurse fallen jetzt weg. Koch begreift, wie andere Künstler auch, die Krise als Anstoß, neu zu denken, neue Wege zu gehen. „Wir setzen Corona als Thema und in vielen Werkstätten sind dazu Objekte entstanden“, sagt die Keramikerin.

Symbole der Hoffnung

Sie selbst hat mit Blütenblättern experimentiert, hat sie als Ausdruck des Schmerzes, auf Abstand zu leben, zerrissen und in neuer Form wieder zusammengesetzt. Als Symbol für Perspektive und Aufbruch. „ Beides hat seine Ästhetik“, sagt Koch. Andere, wie Meike Kröger, haben kleine silberne Rettungsboote geschaffen. Oder, wie Uli Strempel, Anhänger mit hoffnungsvollen Botschaften gestaltet. Sigrid Vollmer formte aus Karton „Wortschätzchen“, in denen in Zeiten der Distanz ein kleines Leporello für Gedanken und Wünsche Platz findet.

Online-Galerie des Berufsverbands Angewandte Kunst unter www.bak-sh.de, Stichwort „Gutes tun“.