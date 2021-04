Kiel

Und ist es nicht genau das, was uns gefehlt hat: Budenzauber und Witz, Illusion und Magie? Das Publikum hat im Opernhaus Erwartung und für die Pause teils gar perlende Getränke parat. Und Ballettdirektor Yaroslav Ivanenko hat mit seiner Compagnie noch einmal die ultimativen Tschaikowsky-Ballette aus der Klassikerkiste geholt, die besten Teile herausgeschnitten, neu verklebt und als Herzensstücke herausgebracht. Rückschau auch in eigener Sache: Mit dem quirligen Nussknacker gab Ivanenko 2011 seinen Einstand. 2013 und 2015 folgten Schwanensee und Dornröschen – ebenfalls mit jeweils überzeugend eigener Deutung. Und was eigentlich schon für Weihnachten gedacht war, funktioniert nun auch im Frühling.

Die Compagnie tanzt so technisch präzise und perfekt synchron, als hätte es eine Probenpause nie gegeben. Den ikonischen Tanz der kleinen Schwäne zelebrieren Leisa Martinez Santana, Hannah Sofo, Erika Asai und Marina Kadyrkulova mit makelloser Leichtigkeit – nur um kurz darauf als beschwingte Schneeflöckchen (Nussknacker) durch den Raum zu schweben.

Lockere Nummernrevue

Alexey Irmatov glänzt in Schwanensee (1. Akt) als sportlicher Breakdancer und hochfliegender Springer. Jean Marc Cordero und Oliver Chang Hechavarria toben als lustige Slapstick-Virtuosen über die Bühne (Nussknacker), und Leiza Martinez Santana geht danach im Chinesischen Tanz mühelos erst auf Spitze, dann in die Pirouette.Das auf der Hinterbühne platzierte Orchester wirkt dazu unterm Lichtermeer als Hallraum für den Tanz. Und Dirigent Daniel Carlberg, der am Pult selbst zusehends zum Tänzer wird, lässt Tschaikowskys Musik sehnsüchtig schmelzen und pathetisch auftrumpfen, swingen und treiben. Das Traumpaar dazu geben Keito Yamamoto und Christopher Carduck. Harmonisch eingespielt in den Pas de deux, die der unvermeidliche Prinz wahlweise mit Schwanenkönigin Odette, dem Schulmädchen Klara oder Dornröschen absolviert. Und mit den aufregenden Hebefiguren und den schönen Fließbewegungen aus Ivanenkos Choreografie entwickelt sich zur stupenden Technik auch emotionale Spannung.

So schnurren die Herzensstücke als lockere Nummernrevue durch, halb Leistungsschau, halb Märchenstunde. Mal mehr, mal notdürftiger zusammengehalten durch Amilcar Moret Gonzalez als smarter Entertainer, entgeht der Abend nicht immer der Gefahr, im dramaturgisch kaum gebändigten Überschwang der Ballett-Glanzpunkte auch etwas leerzulaufen. Am Ende aber ist alles Feierlaune zum Wiedersehen. Das Premierenpublikum applaudiert ausdauernd beglückt und darf sich freuen, auf das, was das Ballett noch in der Warteschleife hat. Am Mittwoch hoffentlich die Jungen Choreograf*innen.

Opernhaus Kiel: Fr. 30. April, 19 Uhr. Kartentel. 0431 / 901 901

Von Ruth Bender