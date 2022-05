Kiel

Die Seele windet sich, die Adern gefrieren, Krämpfe durchbeben die Körper, Schauerwellen durchziehen die Organismen ... Was die Musik schnellen Läufen, Trillern und kühnen Sprüngen anvertraut, offenbart sich im Tanz auf andere, aber nicht minder „sprechende“ Weise. Die Barockoper feiert ihren Triumph hier in ästhetischer Umfärbung.

Der Regisseur Joachim Rathke hat für die allemal heikle Aufgabe, eine äußerlich relativ statische Reihung von Bravourarien szenisch als emotionale Affekt-Spiegelung zu mobilisieren, einen achtköpfigen Trumpf aus Berlin gezogen: Die Choreografin Anja Jadryschnikova motiviert ihre auf ganz andere Musik spezialisierte Urban-Dance-Compagnie dazu, ihre wundersamen Bewegungsimpulse mal auf Opernkunst des beginnenden 18. Jahrhunderts anzuwenden.

Jenny Freitag-Praxmarer, Elin Karlsson, Nicole Kufeld, Beverly D. Renekouzou, Andy Schmidt, Gio Sousa, Martin Thomas und Liam Wustrack sind eine Wucht. Die Zuckungen ihrer Schatten- und Doppelfiguren unterstreichen, worauf Alessandro Scarlattis seit 300 Jahren nirgends gezeigte Oper „Il Cambise – Geliebter Feind“ in rasanten und bewegenden Tönen verweist: auf die gleichermaßen zerstörerische Kraft von Liebe und Hass.

Und gerade weil Rathke den bravourösen Sängerinnen und Sänger auf diese „kommentierte“ Weise Freiraum zur Konzentration auf die geläufige Gurgel lässt, ohne sie dabei jemals zu lapidarer Untätigkeit zu verdammen, wird auch noch ein Gesangsfeuerwerk daraus. Denn der Alte-Musik-Spezialist Alessandro Quarta hat am Rezitativ-Cembalo und am Pult der befeuert flinken Philharmoniker ein enorm starkes Ensemble an den Händen.

Der persische König Cambise zieht zweifach als Eroberer in die Schlacht um Ägypten: als Feldherr und verkleidet als erotischer Verführer. Die sizilianische Altistin Adriana di Paola begeistert mit viriler Attacke und glühendem Schmelz. Dass sie mit dem spürbaren Willen zu maximalem Farbausdruck auch mal ein paar Töne verreißt – geschenkt!

Lauter starke Sängerinnen für die nach 300 Jahren wiederbelebte Barockoper Scarlattis

Dazu passen die umgarnten ägyptischen Königinnen kontrastierend perfekt. Als amtierende Rossane, offenbar eine Nachfahrin Nofretetes, lässt die amerikanische Sopranistin Shakèd Bar lauter absolut perfekt glitzernde Stimmraketen abbrennen. Und die Römerin Maria Elena Pepi gibt mit sanfterem Timbre die hinreißend empfindsame Mezzosopran-Schwester.

Drumherum fighten Kämpfer mit imposanter stimmlicher Statur: der Tenor César Cortés als arabischer König Orconte, Ensemble-Mezzo Tatia Jibladze als ägyptischer General und Sopran Vigdis Bergitte Unsgard als sein persischer, aber auch homoerotisch empfänglicher Feind Argiro.

Krieg der Herzen und etwas Humor: Musiktheater-Erlebnis in Kiel

Die Diener Lidia und Sergio, in der neapolitianischen Operntradition bereits mit komischen Zügen Wegbereiter der Buffa, werden von der Regie als Outlaws mit plattdeutschem Zungenschlag (in den Obertitel-Übersetzungen der italienischen Originalsprache) gezeichnet. Heike Wittlieb und Matteo Maria Ferretti füllen das ganz köstlich mit einer schon Pergolesi und Rossini vorausahnenden Attitüde aus.

Joachim Rathke verwendet sie als unbeschwerte Radler zwischen der glanzvollen höfischen Vergangenheit und dem durch heißen Herzenskrieg in Rauch und Zerstörung auf Links gedrehten Glaspalast in einer heute bestürzend aktuellen, wenn auch in der Konzeption 2020 noch gar nicht abzusehenden Gegenwart. Die Ausstatterin Lena Scheerer hat für die Produktion eine ganz „eigen-artig“ eigenständige Bühnen- und Kostümanmutung zwischen Neobarockpomp und Computerspiel entworfen.

Diese insgesamt schräge Mixtur der Bild- und Bewegungssprachen muss man vielleicht nicht unbedingt mögen. Aber im uneingeschränkten Premierenjubel bleibt kein Zweifel, dass hier eine veritable und diskussionswürdige Wiederbelebung gelungen ist.

„Il Cambise“-Termine in der Oper Kiel: 14. und 26. Mai sowie 4., 8., 10. und 22. Juni. Karten: www.theater-kiel.de und Tel. 0431 / 901 901.