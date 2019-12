Bidla Buh: Jeder Schuss ein Treffer

Kiel

„ Advent, Advent der Kaktus brennt“, so der Titel der funkelnden Sternstunde musikalischer Hochleistungs-Clownerie, bot aufpolierte Programm-Klassiker und Neuheiten in einer gewohnt verschwenderischen Fülle. Und weil das Hamburger Trio auch nach über 15 Jahren nichts von seiner Qualität, Originalität und Frische verloren hat, war jeder Schuss ein Treffer.

Spitzbübischer Leichtigkeit und verblüffender Präzision

Im obligatorischen Frack gewandet und sich vor dem Stil des Varietés der 1920er und 1930er Jahre verbeugend, zelebrierten Hans Torge Bollert (Conférence, Gesang, Trompeten und vieles mehr), Olaf Klindtwort (Gitarre, Gesang) und Jan-Frederick Behrend (Schlagwerk, Gesang, Effekte) wieder ihren virtuos einstudierten Streifzug durch den Porzellanladen der U- und E- Musik.

Konzertierten, parodierten, persiflierten, kalauerten mit entwaffnendem Witz, enormer Präsenz, spitzbübischer Leichtigkeit und verblüffender Präzision.

Vom „Lametta“-Song zum Stepptanz in Moonboots

Der Lametta-Song („Oh Himmelwetter, das Sauerkraut hängt bei uns am Baum als Lametta“), der phallischen Wettbewerb um die Größe der Blockflöte „dem Königsinstrument der Adventszeit“, das laszive Chanson „Weihnachtsmann der Liebe“, Bollerts geradezu artistische Pfeif-Einlagen, der Stepptanz in Moonboots zu „Santa Claus Is Coming To Town“, ein sechshändig gespieltes Gitarrensolo, ein Stück mit dem Besenstiel-Bass, eine Gartenschlauch-Trompete als leuchtendes Lasso, und, und, und.

Ein Ideenfeuerwerk für das Bollerts so süffisante wie charmante Moderation, die gerne das Publikum miteinbezieht (Die Wohnmobil-Fahrer Uwe und Maren werden wissen, wovon die Rede ist …), den angemessenen Rahmen bildete.

Jede Nummer besitzt ihre eigene Dramaturgie

Bei all dem betörenden Schabernack wird sofort deutlich, wie sauber und auf welch hohem Niveau hier gearbeitet wurde. Jede einzelne Nummer besitzt ihre eigene Dramaturgie, nichts ist dem Zufall überlassen und gemeinsam bilden diese Mosaiksteinchen dann ein dichtes und hochklassiges ganzes.

Dazu gehört auch, dass zwischendurch eine ganz wunderbare, ironiefreie, von Bollert anmutig gesungene Version von „Have Yourself A Merry Little Christmas“ erklingt.

Mick Jaggers „Kleiner grüner Kaktus“

Zum Schluss natürlich stehende Ovationen. Und eine Zugabe, die für die Musik-Comedians so etwas wie eine Signature-Performance geworden ist. „Mein kleiner, grüner Kaktus“ interpretiert von Showgrößen wie Herbert Grönemeyer, Udo Lindenberg, Helene Fischer oder Mick Jagger (!).

Weitere Berichte aus der Kultur finden Sie hier.