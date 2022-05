Kiel

Dave Gahan von Depeche Mode stand vor seiner Linse. Auch Rea Garvey, Udo Lindenberg, Mark Forster, Selig, Beatsteaks oder Die Prinzen. Der Kieler Fotograf Sven Sindt hat schon viele Stars abgelichtet. Jetzt hat er einen Band mit Bildern rausgebracht, teils „aus der Hüfte“ geschossen in der Kieler Kultkneipe „Palenke“. „Als ich das Buch fertig hatte, dachte ich: Das ist das Ehrlichste, was ich je fotografiert habe“, sagt Sindt.

Schließlich wollten Musiker „immer irgendwie cool aussehen, das muss ja irgendwas darstellen“. Bei den Palenke-Fotos sei es ein Abbild der Realität. Trinkende und rauchende, aufgekratzte und nachdenkliche Gäste allen Alters. Dazu etliche Details des skurrilen Sammelsuriums, das dekorativ die Wände der Kneipe in der Gerhardstraße bedeckt, darunter eine Beinprothese, ein Schrumpfkopf, ein Greifvogel, ein Rettungsring, ein Moped, Bilder von Erich Honecker, Lady Di oder Charles Bukowski.

Kneipengast mit frisch gezapftem Pils: der Kieler Fotograf Sven Sindt im Selbstporträt in der „Palenke“. Quelle: Sven Sindt

Hunderte Fotos auf 156 Seiten. Ohne Text. Folgt offenbar ganz der Idee, ein Bild sage mehr als 1000 Worte. „Ja, genau, das würde ich auch so sagen“, bestätigt Sindt. Ungewöhnlich auch der Verzicht auf einleitende Worte – da wird offenbar ein gewisses Insiderwissen vorausgesetzt. „Klar, ich hätte jetzt natürlich noch irgendwas zur ’Palenke’ schreiben können. Aber ich glaube, das funktioniert auch so. Die Leute, die da abgebildet sind, stehen stellvertretend für alle, die gern in die Kneipe gehen.“ Nicht nur das Urige mache den Charme der „Palenke“ aus, sondern auch „das breite Spektrum vom Chirurgen bis zum Schweißer bei MAK, vom Rentner bis zum Studenten“.

Blick auf eine Wand in der „Palenke“. Quelle: Sven Sindt

Vorangestellt hat Sindt dem opulenten Bilderreigen aus seiner Stammkneipe ein Poem von Anakreon, einem der wichtigsten pan-hellenischen Dichter der griechischen Literatur. Das wie folgt beginnt und auch endet: „Alt bin ich zwar, doch trink ich / Trotz einem Jüngling wacker.“ Was will uns jetzt mal ausnahmsweise nicht der Dichter, sondern Sindt damit sagen? „Ich hab’s einfach gegoogelt, purer Zufall“, erzählt der Fotograf. Er habe das Gedicht vorher ebenso wenig gekannt wie „Palenke“-Wirt Burkhard Sawallisch. „Ich fand das aber irgendwie sehr passend – als Appetizer.“ Schließlich steht auf dem Titel, den ein präparierter Haikopf in der „Palenke“ ziert: „All You Can Eat“.

Auch eine Anspielung auf die Fülle der Fotos? Nein, präzisiert Sindt, das beziehe sich auf das Sprichwort: „Was ich esse, kann ich auch trinken“. Er nennt ein Beispiel: „Sieben Bier sind eine Mahlzeit.“ Schließlich gebe es in der „Palenke“ auch gar kein Essen mehr, allerdings werde dort „teilweise viel getrunken“.

Bilderflut aus anderthalb Jahren

Auf anderthalb Jahre erstreckte sich Sindts fotografisches Abtauchen ins Nachtleben der „Palenke“. Einige, nun ja, recht intime Momente sind dabei. „Alle, die drinnen sind, haben mir ihr Okay gegeben, nachdem ich ihnen die Bilder noch mal gezeigt habe.“ Die Auswahl sei trotz der Massen von Fotos relativ fix gegangen. Die Reihenfolge im Buch habe er dann am Rechner „recht gefühlsmäßig“ hin und her geschoben.

„Burkhard kenne ich schon, seit ich 14 war, weil ich mit seinem Sohn zusammen zur Schule gegangen bin und auch damals noch von seinem Plattenladen ’Aftermath’ am Blücherplatz“, erzählt Sindt. Während des ersten Lockdowns, als man sich wieder zu zweit habe treffen dürfen, sei er hin und wieder abends allein in die ’Palenke’ gegangen und habe dort allein mit Sawallisch gesessen. Fußball geguckt. Und ein paar Bier getrunken. Irgendwann habe er dann angefangen, „die Räumlichkeiten“ zu fotografieren.

„Es ist, ich sach mal so, relativ vollgestopft. Was ich fotografiert habe, ist nur ein Bruchteil.“ Alles analog, was er schon lange nicht mehr gemacht habe. Schnappschüsse mit einer „Schnellschussknipse“. Viel Ausschuss, zur Hälfte unscharf. Die dokumentarische sei nun mal die ehrlichste Fotografie, sagt Sindt. „Urlaubsfotos von meinen Eltern, das ist auch eine ehrliche Fotografie. Die lichten das halt ab, wie es ist.“

Mehr als 60 Filme hat Sindt ins Labor nach Berlin geschickt zum Entwickeln und Scannen. Dann reifte die Idee, daraus ein Buch zu machen. Und ruhig auch ein paar unscharfe Fotos reinzunehmen, was ganz passend gewesen sei bei einigen Motiven. Wegen der Unschärfe, die sich auch beim Alkoholkonsum einstellen kann? „Richtig, das war der Gedanke. Vielleicht ist es ja auch subjektiv gemeint.“