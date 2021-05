Kiel

Alles hat seinen Kontext. Sicher auch die Meldung, die gestern aus der Staatskanzlei kam: „Großveranstaltungen unter Pandemiebedingungen – Amt Schenefeld erhält Förderung für Projektstudie“. Immerhin knapp 75.000 Euro umfasst die Landesförderung. Die Studie, die fast 300-seitig sogar schon vorliegt, schaffe, so die Staatskanzlei, eine fundierte Grundlage und werde ganz erheblich dazu beitragen, Rahmenbedingungen zu definieren, unter denen künftige Großveranstaltungen wieder ermöglicht werden können. Großveranstaltungen wie zum Beispiel das Wacken Open Air.

Im September "auf der sicheren Seite"

Wacken gehört zum Amt Schenefeld im Kreis Steinburg. Da hat man also schon Erfahrungen, etwa mit „robusten Sicherheitskonzepten“. Und Wacken 2021 muss womöglich, will aber eigentlich niemand erneut absagen. Der aktuelle Stufenplan des Landes schließt das W:O:A als Event in der gewohnten Größenordnung (85.000 waren es 2019) zum originären Termin Ende Juli aus. Ab 2. August allerdings wären auch in der Risikoklasse 1 Modalitäten „noch einzeln festzulegen“. Und ab September sei man, so sagte Ministerpräsident Daniel Günther im Kontext seiner Öffnungsstrategie, ohnehin „auf der sicheren Seite".

Im September wirkt der Sonderfonds

Ab 1. September werden auch die Ausfallabsicherungen durch den 2,5 Milliarden Euro schweren Sonderfonds für Kulturveranstaltungen des Bundes wirksam (bis zu 8 Millionen Euro pro Veranstaltung), Wirtschaftlichkeitshilfen schon früher.

... und im September dürften viele geimpft sein

Bis Ende des Sommers, versichert die Kanzlerin dieser Tage immer wieder, könne jedem in Deutschland ein Impfangebot gemacht werden. Ist Wacken noch zu retten? Vielleicht: Auf Basis einer Studie pandemiegerecht, etwas kleiner, etwas geordneter, aber trotzdem richtig heavy metal – etwa am ersten Septemberwochenende 2021. Die Künstler sind zur coronabedingt flexibler denn je, die Veranstalter schweigen noch.