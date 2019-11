Kiel

Der erste Eindruck

Bereits beim Support-Act Joshi Mizu hallten die Chöre bei Tracks wie „Chardonnay“ durch das weite Rund. Da hatten im Anschluss Bonez MC & RAF Camora leichtes Spiel. Mit ihrem Opener „Prominent“ nahmen die beiden Hauptakteure des Abends den Wind ihres Vorgängers zur nach Party lechzenden Meute gleich mit.

Die Musik

Die Beats rollten mit ihren lavadicken Basslines hin und her und massierten die Eingeweide - auch auf den oberen Rängen deutlich spürbar. Hier ließ sich ohnehin kaum noch ein Gast im Sitz halten. Bei vielen Songs wie etwa „Kompanie“ oder „Nein“ ging der Hip-Hop mit Dancehall und Reggae einen ansteckenden, festen Bund ein und war somit äußerst tanzbar.

Das Publikum…

…kann sich die warmen Worte von RAF Camora in bester Erinnerung behalten: „Das ist wirklich kein billiger Anmachspruch, aber Kiel, ihr seid die Besten bis jetzt!“ Natürlich ist es für den Rezipienten kaum möglich an dieser Stelle Vergleiche zu ziehen, dennoch wirkten die Rapper ehrlich angetan von der Energie in der Arena. Unaufhörlich animierten sie, forderten „alle Hände“, tollten über die Bühne, nach vorne zur Rampe unter die Palme und zurück.

Was in Erinnerung bleibt…

...ist, dass nicht eindeutig herausstechende Hits auszumachen waren, denn der Großteil der Masse feierte sowieso alles ab, hing den MCs ununterbrochen an den Lippen und das nicht nur in den mächtig aufgepumpten Hooks - in den Strophen zeigten sich die Besucher genauso immens textsicher. Zudem boten Bonez MC und RAF Camora viel Show: wechselnde, dem Songthema angepasste Bühnenbilder, Pyrotechnik und unter viel Jubel Unterstützung von Gzuz und Maxwell aus der Hamburger Crew „187 Straßenbande“, der auch Bonez MC angehört.

Fazit

Wie bereits eingangs erwähnt brannten Bonez MC und RAF Camora ein mitreißendes Hip-Hop-Spektakel ab. Selbstverständlich mit hohem Coolness-Faktor. Wer die Arena derart zum Beben bringt, der hat alle Argumente auf seiner Seite, auch wenn man sich thematisch mal im Kreis gedreht hat.

