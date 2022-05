Die „Santiano“ segelt nach zwei Jahren Zwangspause wieder und nahm das Publikum in der nahezu ausverkauften Kieler Wunderino-Arena mit an Bord. Tausende Fans rockten, tanzten und schunkelten mit der Band durchs neue Album „Wenn die Kälte kommt“. Aber Kiel bekam natürlich auch die Klassiker.

Segelrock mit Tiefgang: Konzert von Santiano in der Wunderino-Arena Kiel

Von Kai-Peter Boysen